Šumski požar buktao je u utorak luksuznim delom Los Anđelesa, uništavajući kuće i izazivajući velike saobraćajne gužve dok se 30.000 ljudi evakuisalo ispod ogromnih oblaka dima koji su prekrili veći deo gradskog područja. Guverner Gevin Njusom izjavio je da je država još u subotu počela premeštati vatrogasne resurse sa severa na jug Kalifornije zbog vremenskih upozorenja.

Pet škola u Lod Anđelesu biće zatvoreno zbog požara, a nastava će se održavati onlajn.

Od 21.15 po pacifičkom vremenu, oko 184.400 korisnika u okrugu Los Anđelesu nema električnu energiju.



Korisnici centra za starije u Pasadeni evakuisani su nakon što se požar proširio na brda iznad Altadene. U haotičnoj situaciji, radnici su se trkali s vremenom kako bi osigurali sigurnost svih, dok je buktinja gatala samo jedan blok dalje, prenosi KCAL.

To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg