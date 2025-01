U Los Anđelesu tri požara delimično ugašena: Još tri gore nekontrolisano

Od šest požara koji su zahvatili područje Los Anđelesa, tri su stavljena pod kontrolu i u njima je ugašeno 50 i više odsto površine pod vatrom, dok najveći požar u Pasifik Palisejdsu još uvek nije pod kontrolom, kao ni požari u Itonu i u Arčeru, preneli su danas američki mediji.

Požar u bogatom predgrađu Los Anđelesa Pasifik Palisejds se tokom protekle noći proširio dalje na istok, a vatrogasne ekipe i avioni fokusirali su dodatne napore u oblasti kanjona Mandevil, preneo je CNN.

Prema poslednjim izveštajima vatrogasaca, u požaru u Pasifik Palisejdsu, koji je zahvatio 21,596 hektara, do sada je pod kontrolu stavljeno samo osam odsto površine zahvaćene vatrom.

Požar u Itonu, koji je zahvatio 14,117 hektara površine, do sada je ugašen na samo tri odsto površine zemljišta pod vatrom, a potpuno je van kontrole požar u Arčeru, koji je zahvatio 19 hektara zemljišta.

Vatrogasci su najviše uspeha do sada imali u gašenju požara u Lidiji, koji je zahvatio 395 hektara zemljišta, a do sada je ugašen na 98 odsto površine, i u gašenju požara u Herstu, koji je zahvatio 771 hektara a do sada je ugašen na 70 odsto površine, dok je požar u Kenetu, u kome je vatra zahvatila 1.052 hektara, do sada ugašen na polovini zahvaćene teritorije.

Zbog smrtonosnih požara u Los Anđelesu i dalje je oko 100.000 stanovnika pod naredbom za evakuaciju.

Prema procenama kalifornijske vatrogasne službe, više od 10.000 objekata je verovatno oštećeno ili uništeno samo u požarima Iton i Palisejds.

Područje Los Anđelesa je i dalje pod crvenim upozorenjem na požare, iako se vatrogasci nadaju da bi vetar tokom noći mogao da oslabi, što će im omogućiti da se izbore sa nekim od najvećih požara.

Očekuje se da će se vetrovi ponovo pojačati tokom vikenda, a da početkom sledeće nedelje ponovo mogu da se vrate vetrovi Santa Ana, koji bi mogli da raspiruju bilo kakve požare koji bi još bili aktivni.

