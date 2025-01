ZAŠTO VATRA NEVEROVATNOM BRZINOM GUTA LOS ANĐELES: Otkriveno koja TRI faktora su dovela do paklenih požara (FOTO)

Požari u Los Anđelesu izazvani su jakim vetrovima Santa Ana, sušom i klimatskim promenama

Čak i u Kaliforniji, državi koja je navikla na velike požare, katastrofa koja se sada odvija u Los Anđelesu je iznenađenje za lokalne vlasti i stanovnike.

Sve dostupne analize pokazuju da su tri faktora dovela do požara kakve Los Anđeles ne pamti: vetrovi Santa Ana, poznati i kao "đavolji vetrovi", suša i klimatske promene.

Otprilike 100.000 ljudi dobilo je naređenje za evakuaciju zbog više požara koji se brzo šire Los Anđelesom.

Najmanje pet osoba je stradalo, a Gevin Njusom, guverner Kalifornije, opisao je požare kao "situaciju bez presedana" pošto je naredio da 1.400 vatrogasaca učestvuje u gašenju. Požari su doveli do toga da nebo postane distopično narandžasto, nekoliko stotina hiljada ljudi je bez struje, a mnogi su panično bežali iz područja koja su zahvaćena požarom.

Zašto su požari toliko razorni?

Snažni vetrovi Santa Ana mogu da izazovu varnice

Požari su se brzo širili zbog jakih vetrova koji su dostizali brzinu od 129 km/h, a negde čak i do 161 km/h.

Hladniji meseci u Kaliforniji često donose pojavu koja je poznata kao vetrovi Santa Ana ili "đavolji vetrovi". U pitanju su jaki, suvi udari iz prostrane zapadne pustinjske unutrašnjosti u južnu Kaliforniju.

Ovi vetrovi obezbeđuju suv, topao vazduh koji se gura prema obali, suprotno uobičajenom vlažnom vazduhu koji duva iz Tihog okeana u region.

Ovo uzrokuje opadanje vlage, pomažući da se osuši vegetacija sklona požaru i podstiče plamen. Vetrovi Santa Ana su u prošlosti doprineli nekim od najgorih požara u Kaliforniji.

Sušna godina

Uz jake vetrove, nedavni uslovi u južnoj Kaliforniji bukvalno su dolili ulje na vatru. Dve zime sa obilnim padavinama izazvale su razvoj vegetacije širom regiona Los Anđelesa, ali ova zima je bila izuzetno suva.

To znači da ima dosta drveća, trave i žbunja koji se mogu zapaliti i većina njih je isušena, što znači da lakše gore.

Prema rečima klimatskog naučnika Danijela Svejna, delovi južne Kalifornije imaju najsušnije periode u više od 150 godina.

- Zaista je stvar padavina i u ovom trenutku nema realnih izgleda da se to promeni u kratkom roku. Čak i dugoročno, ostaje moguće da ovakva situacija ostane do kraja sezone, mada se nadamo da će biti manje ekstremnog intenziteta - upozorio je on.

Klimatska kriza

Dok su sudar jakih vetrova i suvih uslova pogoršali požare u Los Anđelesu, uticaj klimatske krize čini takve požare češćim i razornim.

Do pre samo dve godine, Kalifornija je bila na udaru višedecenijske suše koja je bila deo šire "mega suše" širom SAD za koju istraživači procenjuju da je najgora u najmanje 1.200 godina. Povećanje globalnih temperatura, uzrokovano sagorevanjem fosilnih goriva, izazvalo je povećanje „požarnog vremena“ zbog isušivanja vegetacije i zemljišta i smanjene vlažnosti.

Naučnici su otkrili da su požari na zapadu SAD sve češći i veći, a klimatske promene povećavaju rizik od požara koji se brzo kreću za oko 25 odsto u Kaliforniji. Deset najvećih požara u Kaliforniji dogodilo se u poslednje dve decenije, a pet od ovih požara dogodili su se 2020. godine.

Istraživači su izračunali da je klimatska vanredna situacija izazvana ljudskim faktorom doprinela povećanju spaljenih područja u Kaliforniji za 172 odsto od 1970-ih, sa daljim širenjem koje se očekuje u narednim decenijama.

Autor: Dubravka Bošković