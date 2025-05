U Srbiji u ponedeljak nakon vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima.

Na jugu i jugozapadu Srbije kasnije posle podne i uveče lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 10°C, maksimalna dnevna od 17 do 23°C.

U Beogradu u ponedeljak nakon vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 8°C, maksimalna dnevna 18°C.

Autor: Marija Radić