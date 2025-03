NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA! Danas oblačno, sa kišom i pljuskovima: Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni

U Srbiji u nedelju oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se na višim planinama očekuju susnežica i sneg.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadi vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10°C, maksimalna dnevna od 14 do 18°C.

U Beogradu u nedelju oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadi vetar. Jutarnja temperatura 8°C, maksimalna dnevna 16°C.

Autor: Marija Radić