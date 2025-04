DANAS KIŠA I GRMLJAVINA! Prete i obilne padavine! Temperatura do 24 stepena, ali preti grad!

U Srbiji u subotu umereno do pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Biće uslova i za oluje sa grmljavinom, uz obilnije pljuskove i grad.

U Negotinskoj Krajini biće sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, tokom dana povremeno i pojačan. Jutarnja temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena.

Vreme danas u Beogradu

U Beogradu u subotu umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na širem području grada biće uslova i za oluje sa grmljavinom, uz obilnije pljuskove i grad.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, tokom dana povremeno i pojačan. Jutarnja temperatura 14 stepeni, maksimalna dnevna 20 stepeni.



Autor: Jovana Nerić