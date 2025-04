Danas oblačno, povremeno sa pljuskovima: Jutarnja temperatura 8 stepeni

U Srbiji u utorak umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se na višim planinama iznad 1500 metar nadmorske visine očekuju susnežica i sneg.

Duvaće slab do umeren severni i severoistoni vetar, u Vojvodini, na istoku Srbije i na planinama pojačan. Jutarnja temperatura od 5 do 10°C, maksimalna dnevna od 14 do 18°C.

U Beogradu u utorak umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno sa kišom i pljuskovima. Duvaće umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura 8°C, maksimalna dnevna 16°C.

Autor: Marija Radić