Oblačno i nestabilno! Temperatura neće preći 30 stepeni

U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, nestabilno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode - veća količina padavina, grad i jak olujni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Duvaće slab i umeren vetar.

Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša od 25 do 30 stepeni.U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, nestabilno i malo svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U pojedinim delovima grada se očekuje lokalno veća količina padavina za kratko vreme i jak olujni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Najniža temperatura biće oko 21, a najviša oko 28 stepeni.

U četvrtak i petak biće promenljivo oblačno sa dužim sunčaninm intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Zatim do kraja perioda pretežno sunčano i toplo.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike neće pogodovati osobama sa srčanim i respiratornim obolјenjima. Mogući su razdražlјivost, nesanica i malaksalost. Preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i boravak u hladovini.

