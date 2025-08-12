POGLEDAJTE KAKO VATROGASAC PROLAZI KROZ VATRENI ZID: Video prikazao sav užas jezivog požara u Crnoj Gori (VIDEO)

Požari gore u Crnoj Gori drugi dan, a vatrogasci bez prestanka pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.

Na TikToku se pojavio dramatičan snimak crnogorskog vatrogasca koji najbolje pokazuje ovu strašnu borbu.

U klipu vatrogasac prolazi putem kroz šumski pojas koji gori gori s obe strane.

On uspeva da se na kraju izvuče iz dramatične situacije.

Crnogorske Vijesti navode da su vatrogasci kao živi štit nastojali da zaštite i spasu sve što mogu od juga do severa zemlje.



Požari koji su sinoć izbili na više lokacija u okolini Podgorice aktivni su i jutros, a gori u ostatku Crne Gore.

Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP Miodrag Bešović kazao je televiziji Vijesti da su požari aktivni kod Šavnika, dok je kod Čanja gde je juče bilo dramatično, jutros stanje bolje, a na terenu su čitavu noć dežurali vatrogasci.

- Požar se tokom noći kod Čanja usled jakog vetra ponovo razbuktao, ali je jutros malo bolje stanje - kazao je Televiziji Vijesti šef barskih vatrogasaca Aco Vulević.

Autor: S.M.