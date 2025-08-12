AKTUELNO

Region

POGLEDAJTE KAKO VATROGASAC PROLAZI KROZ VATRENI ZID: Video prikazao sav užas jezivog požara u Crnoj Gori (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: RINA ||

Požari gore u Crnoj Gori drugi dan, a vatrogasci bez prestanka pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.

Na TikToku se pojavio dramatičan snimak crnogorskog vatrogasca koji najbolje pokazuje ovu strašnu borbu.

U klipu vatrogasac prolazi putem kroz šumski pojas koji gori gori s obe strane.

On uspeva da se na kraju izvuče iz dramatične situacije.

Crnogorske Vijesti navode da su vatrogasci kao živi štit nastojali da zaštite i spasu sve što mogu od juga do severa zemlje.

@niksic.today

🚨Ekipe iz Ulcinja nalaze su u Podgorici kako bi pomogle u gašenju požara. Podrška i aplauz za naše heroje! 👏🚒 Video: @tv_teuta #niksictoday #podgorica #ulcinj #crnagora #montenegro https://www.instagram.com/reel/DNOa4PXIXPo/?igsh=dDhibzBrYmt2bmNh

♬ original sound - niksic.today


Požari koji su sinoć izbili na više lokacija u okolini Podgorice aktivni su i jutros, a gori u ostatku Crne Gore.

Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP Miodrag Bešović kazao je televiziji Vijesti da su požari aktivni kod Šavnika, dok je kod Čanja gde je juče bilo dramatično, jutros stanje bolje, a na terenu su čitavu noć dežurali vatrogasci.

- Požar se tokom noći kod Čanja usled jakog vetra ponovo razbuktao, ali je jutros malo bolje stanje - kazao je Televiziji Vijesti šef barskih vatrogasaca Aco Vulević.

Autor: S.M.

#Crna Gora

#Požar

#Vatrogasci

#čanj

#šuma

POVEZANE VESTI

Svet

CRNI BILANS ŠUMSKIH POŽARA U ČILEU: Više od 100 žrtava

Region

DRAMA U PODGORICI! Gusti crni dim nad prestonicom, eksplodirale plinske boce, vatrogasci sprečeni da gase požar! (FOTO+VIDEO)

Region

EKSPLOZIJA U CRNOJ GORI: Vatrogasac povređen dok je gasio požar

Domaći

EVO KAKO JE IZGLEDALA ŽESTOKA SVAĐA SLOBE RADANOVIĆA S PUBLIKOM: Haos u Crnoj Gori, došlo i do tuče, pogledajte snimak! (VIDEO)

Domaći

MIKIŠA NEKA IZNAJMI JAHTU MOJIM KOLEGINICAMA: Sandra Afrika pred nastup u Crnoj Gori otkrila kako napreduje letnja sezona

Domaći

TRUJE NAŠU OMLADINU GORE NEGO NATO BOMBE I URANIJUM: Političar zatražio ZABRANU Desingericinih nastupa u Crnoj Gori!