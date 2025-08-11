AKTUELNO

EKSPLOZIJA U CRNOJ GORI: Vatrogasac povređen dok je gasio požar

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Mediabiro ||

Prilikom gašenja požara u mestu Rogami u Crnoj Gori danas je došlo do eksplozije u kojoj je povređen vatrogasac, saopštio je vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

On je istakao za portal "Standard" da je zadobio lakše povrede.

Kako je naveo, ukazana mu je lekarska pomoć i njegovo stanje je stabilno.

Kada je reč o mestu Đurkovići, Bojanović je rekao da je "stanje katastrofa".

- Požar je zahvatio dve kuće. Tamo su tri vozila sa devet vatrogasca i brane kuće od vatre. Prioritet je taj požar - kazao je on.

Kako saznaje portal Standard, u akciji su uključene sve ekipe Službe zaštite i spašavanja, jer je na teritoriji Glavnog grada aktivno više požara.

Autor: D.B.

