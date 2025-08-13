BLOKADERI PRIZIVAJU JOŠ VEĆE ZLO I NESREĆU SRBIJI Vučević oštro osudio napade na prostorije SNS-a i nasilje nad građanima: NASILNICI ĆE ODGOVARATI, SRBIJA ĆE POBEDITI

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević ošto je osudio sinoćne napade blokadera na prostorije Srpske napredne stranke i povređivanje građana širom Srbije.

- Cela Srbija je mogla da vidi pravo lice blokadera, ogoljeno, nepatvoreno nasilje, rekao bih čist fašizam. Danas su u više mesta istovremeno napali druge ljude, pre svega, naše članove, ali i građane koji su se pridružili našim članovima da brane, verovali ili ne, svoje prostorije. Ne da nekog diraju, ne da idu na nečije prostorije, ne da idu na nečije kuće ili stanove, nečije porodice, već samo da ne daju da neko ko je sebi dao za pravo da sprovodi nasilje u Srbiji devet meseci, tobože, boreći se za pravednije društvo i po ko zna koji put rasturi, uništi prostorije i povredi ljude. I danas su blokaderi na više mesta povredili i građane bacajući cigle, kamenice, bacajući i koristeći pirotehnička sredstva, noseći sa sobom šipke, motke, povredili su više policajaca - rekao je Vučević na Instagramu.

Blokaderi, kako je rekao Vučević, pozivaju da se rasplamsa nasilje, prizivaju još veće zlo i nesreću Srbiji, da padne krv, jer je to poslednji element obojene revolucije.

- I sada, dok traje ovo moje obraćanje putem društvnih mreža, pozivaju da se nasilje rasplamsa, kao đavolski plan širom Srbije, da zapale svaki kutak naše otadžbine, da donesu i prizovu još veće zlo i nesreću u našoj državi, da padne krv, jer je to taj poslednji element u njihovoj formuli obojene revolucije. Srbija će izaći na kraj sa ovim, podebićemo sve one koji sprovode nasilje, koji su batinaši iskreni i pravi, nepatvoreni i fašisti i boljševici, oni koji misle da im je sve dato da rade, da napadaju tuđe, decu, prostorije, koristeći, naravno, svoje medije da plasiraju najgore i najogavnije laži, da one koji se brane prikazuju kao nasilnike, a da one prave nasilnike, čiste nasilnike, batinaše, huligane, ekstremiste, fašiste, ideološke ustaše, prikazuju kao tobože građane koji se ne znam za šta bore. Oni su nasilnici, oni su naoružani, oni su povredili više desetina građana i više policajaca. I za to moraju da snose odgovornost. Bez toga nema spasa Srbiji - poručio je Vučević.

