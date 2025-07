'Država vodi računa o svim građanima': Vučević najavljuje paket mera uoči zimske sezone

Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je za Informer TV o novom paketu mera koje je predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Predsednik Srbije je otvorio nešto o čemu treba da se priča, a to je socijalno ekonomski paket. Ljudi su umorni od blokada, hoće da čuju kako ćemo kontrolisati marže. Ja sam i o tome pričao kada sam bio predsednik vlade jer sam video da postoji kartelizacija - istakao je Vučević.

Napomenuo je da će to pomoći građanima da vide fer cene, da država vodi računa o svim građanima, posebno o onima koji imaju niža primanja.

- Veoma važna stvar je da država sprema paket pred predstojeću zimsku sezonu, školsku godinu. Sad treba spremati i ogrev, garderobu. Treba država da vidi cene struje i ogreva. To su stvari koje država treba da stavi u fokus. I naravno jedno od najosetljivijih pitanja, koje vapi za pravdom, prinudno iseljavanje iz kuća. Vrlo važno pitanje. Predsednik je govorio i o promeni Ustava, kako bi se to definisalo. Ovo je bitno za sve građane. To su teme na kojima država mora da se vrati, a ne o vuvuzelama. Kad god da budu izbori bitno je da svi priznaju volju građana. Očekujem da EU ima jasan stav o tome, kao i da neko od ombudsmana se izjasni na ovo što nam dolaze na kuće ili da hoće da ubiju predsednika - zaključio je Vučević.