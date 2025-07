Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je o najvažnijim temama za Prvu televiziju.

-To nema veze sa politikom, osim sa nasiljem i čistim oblikom fašizma. Kada idete nekome na kuću, kada se spremate da napadnete nekome proodicu, onda to ne može dovesti pod vid politike, to izlazi iz svakog okvira normalnog ikupljanja. Podrška je opala i to je jasno. Broj ljudi koji se okuplja, vidite da je to drastičan pad. Sagledali su da ne postoje studentski zahtevi, već čista poltiika, da su se krili politički ciljevi, da su zaboravili 16 žrtava. Krivična odgovornost je nešto što Tužilaštvo radi. Postoji još nekoliko paralelnih istraga po pitanju cele pruge Beograd-Subotica. Niko nije sačuvan. Ljudi su videli da je politika u pitanju. Cilj je da se preuzme vlast u državi.

Vučević je naglasio da se nije uplašio i ističe da su ih oni homogenizovali.

-Kad vam dođu na kuću, hoćete da zaćutim, nije dovoljno što sam dao ostavku, vi hoćete da se iselim iz grada u kojem su mi rođene majka i baka. Ideja slobodarske Srbije će se nastaviti. Ne može Vučić? Nastavićemo mi. Ne možemo mi? Pojaviće se novi klinci. Ono što je opasnije je da imate medijsku pripremu svega toga, gde njihovi mediji dehumanizuju i kriminalizuju predsednika države i one koji stoje uz njega. Političari to opravdavaju, onda imate profesore koji to letimizuju, da institucije ne rade, a oni ih blokiraju i da narod mora uzeti pravdu u svoje ruke. Onda možete očekivati da se ulica pretvori u dželate. Vi znate za šta se koriste pištolji sa izbrisanim brojem. To je oružje koje se priprema za izvršenje najtežih krivičnih dela- rekao je lider SNS i dodao da niko neće da ide na stanove drugih ljudi i na stranačke prostorije.

-Sad imate proteste za saučešće poginulima u tragediji na železničkoj stanici, pa su juče i u Rumi to hteli- zaključio je.

