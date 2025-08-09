'NEĆE NI JEDNOM PRETNJOM ZAUSTAVITI ALEKSANDRA VUČIĆA' Vučević osudio nove pretnje predsedniku: Neće im uspeti, pobediće Srbija

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je i osudio nove pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću na naslovnoj strani dnevnog lista "Danas".

"Najoštrije osuđujem strašne aluzije na smrt predsednika Srbije Aleksandra Vučića objavljene na naslovnoj strani „Danasa“, na kojoj je prikazan raskomadan u ekspoziji bombe i sa odsečenom glavom. Verovatno će oni da se “brane” navodnim umetničkim slobodama, ali ja ih pitam - šta je to umetnički slobodno u prizivanju smrti legalno i legitimno izabranog predsednika države? Šta je etički, profesionalno i moralno u kampanji dehumanizacije koju sprovode zajedno sa svojom novinarskom antisrpskom braćom i sestrama iz ostalih tajkunsko-blokaderskih medija? To nisu mediji već plaćeničko smeće, jer kako drugačije nazvati one koji godinama crtaju mete predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, prete mu, lažu, prikazuju ga kao obešenog, raskomadanog" napisao je Vučević na mreži "X".

On je naglasio da takve pretnje dolaze u trenutku kada predsednik ulaže nadljudski napor da sačuva našu Srbiju, da zaštiti naš narod i državu od pokušaja izazivanja obojene revolucije, potpune blokade života i urušavanja institucija.

"Neće im uspeti! Neće ni jednom pretnjom, niti će ovako nakaradnim crtežima zaustaviti Aleksandra Vučića u njegovoj borbi za normalnu, stabilnu i uspešnu Srbiju. Pobediće Srbija", istakao je on.

Autor: Iva Besarabić