Bivši dečko aktuelne učesnice "Elite", Mione Jovanović, hrvatski MMA borac, Stanislav Krofak, nedavno se uselio u "Elitu", nakon što je mesecima bio glavna tema rasprava između Mione i njenog dečka, zbog kog je i ostavila Stanislava, Nenada Aleksića Ša.

Naime, društvenim mrežama odjekukuju video snimci svađa Ša i Mione po samom Stanislavovom ulasku, koje su sve učestalije i sve žustrije.

S tim u vezi, za naš portal, sa stručne strane, oglasila se master psihologije, Sofija Gačić, koja je na samom početku razgovora istakla da Aleksić ulazi u veoma toksične odnose, te i da se kod njega, kako kaže, vidi kompleks niže vrednosti.

- Ono što je činjenica, jeste da je on čovek koji ulazi u veoma toksične odnose, ima kompleks niže vrednosti. On svesno bira devojke koje su upola mlađe od njega da bi se osećao, na neki način, superiornije. Ne zna da kontroliše svoje impulse. Smatram da je njemu potrebno da neko vreme bude sam, kako bi poradio na sebi, jer je on inteligentan čovek, ima karijeru i hitove, šteta je da tako neizlečen ulazi iznova i iznova u odnose koji su po njega katastrofalni - rekla je Sofija, te je dodala:

Osnova svake ljubomore je nesigurnost, što je više čovek ljubomoran, to je manje siguran u sebe. On je čovek koji s godinama je sve manje i manje siguran u sebe. On ne stagnira, čak ide u regresiju - zaključila je ona za Pink.rs.

Autor: Pink.rs