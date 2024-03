'PRODALA ME JE ZA SITNINU!' Zahar bez dlake na jeziku o Breni: Sujetna je, uvukla je Priju u porodicu da je ne bi zasenila!

Pre 40 godina izašao je album sa pesmama "Čačak, Čačak", "Duge noge" koji je za Milutin Popović Zahar uradio za Lepu Brenu i "Slatki greh". Od te davne 1982. godine mnogo toga se promenilo, pa i odnos kompozitora sa ovim zvezdama, ali pesme se i dalje se slušaju.

- Uvek je bilo pokvarenosti u tim muzičkim i estradnim vodama. Breni sam napravio milionske tiraže, sa mnogo pesama i nekoliko albuma... Ja sam pisao te zezačke pesme jer je ljudima bilo dosta kuknjave i zavijanja. Ona je na krilima te muzike za dva meseca postala mega zvezda. Napravio sam joj četiri ploče koje su bile mega slušane. Ipak, neka ekipa iz PGP RTS-a htela je da preuzme Brenu pošto je mnogo para donosila, pa ju je banda uzela od mene i gurnula kod Bate Kovača i Marine Tucaković, da joj oni rade pesme. Brena me je za sitninu prodala. Spremao sam je za Evroviziju, napravio sam joj pesmu Blondi sa balkana sa kojom bi mogla čuda da napravi, ali njoj su uradili i dali Sitnije cile sitnije, sa kojom je bila poslednja na našem izboru. Onda je počela da se skida, jer joj je Saša rekao da je to dobro za posao. Tako se i slikala, pa je otkupljuvala sve I tiraže jer bi se u momentu pokajala. Pokušala je posle sa mnom da se pomiri, ali neuspešno. Ja sam od pepeljuge napravio kraljicu, a tako mi se vratilo. Više puta su me prodali, nije ona jedina - priča Zahar, a na pitanje da li Aleksandra Prijović ide dobrim putem da jednog dana nasledi svekrvu Brenu, kaže:

Ja sam bio u žiriju dok se ona takmičila. Ona je bila jedno prosečno, obećavajuće mlado biće. Ali, naišla je na mudru, sujetnu ženu, koja bi i sve koji mogu po pesmi da je zasene, uvukla u porodicu, u svoje okruženje, da joj budu na oku i da ih drži pod kontrolom. Verovatno je i ona kao i svi mislila da će je udajom u tu kuću dodatno uzdignuti. Aleksandra je pevačica koja se lepo zbrinula, ali tako da ni jednog momenta ne zasmeta Breni. Da se nije udala za njenog sina, Brena bi se okumila sa njom. Voli da ima sve pod kontrolom, ali nije samo Brena takva.

Autor: pink.rs