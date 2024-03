'DANAS ŽIVIM DRUGU MLADOST' Šok priznanje Kaje Ostojić: Dopisivala sam se preko LAŽNOG PROFILA s mojim muškarcem i PILA BENSEDINE, a onda otišla!

Pevačica Kaja Ostojić održala je noćas na Kopaoniku nastup za pamćenje, a potom je danas, reporteru emisije "Premijera - Vikend specijal" Nemanji Vujičiću, otkrila svoje planove, ali i najdublje privatne tajne.

Na konstataciju da izgleda nikada lepše, Kaja je rekla da nije nijedan muškarac za to zaslužan, budući da je sama.

- Nekako sam se rekonektovala sa sobom, to je nešto na šta nisam obraćala pažnju dugi niz godina unazad. SUper sam sama sa sobom, čak planisam i putovanje jedno na koje ću otići sama, idem na krstarenje 1. aprila, obilazim obalu Italije, Francuske, Španije, to mi je bila želja oduvek. Posle toga idem u Dubai, na koncert Ace Pejovića i njegov rođendan. Samo to krstarenje na kruzeru ne zahteva posebno društvo, ima puno sadržaja, obilazi se svaki dan neki drugi grad. Prvi put je ovo da idem sama, a nikad se ne zna, moj život je kao film, ne sumnjam da će i ovog puta biti neki filmski scenario.

Kaja je imala nekoliko brakova iza sebe, a u prvi je ušla sa svega 19 godina. Na pitanje da li bi se ponovo udala u tim godinama kaže:

Udala se sigurno ne bih, ali bih svakako rodila dete. Nikolina je našto najvrednije što imam u životu, jedan posao koji sam najuspešnije završila, iako taj posao, dok sam živa, nikada nije završen. Ono što sam uradila do sada, kakav je čovek ona postala, je meni nešto najvrednije. Sada živim svoju drugu mladost (smeh). Godine su nešto najlepše što ženi može da se desi, jer ti daju novi izraz, iskustvo, odnos prema životu, osvešćivanje svega i svačega... Nema ništa privlačnije od žene koja je sve te stvari osvestila i time je okićena. Imam sreću da me je poslužio taj fizički momenat, treniram... Živim drugu mladost, odgajila sam jedno dete, novo ne želim - priča Kaja, koja se ne kaje zbog pređašnjih ljubavnih izbora.

Iz priloženog se vidi da nisam imala najbolje odabire i odluke, iako se ne kajem. Sve su to stvari koje su imale svoj razlog, nikada nisam ni iz jedne veze izašla kao gubitnik, uvek je tu bio neki benefit, neke stvari koje sam ponela.

Zanimljivost je otkrila i kada ju je Vujičić upitao da li je nekada kod svog partnera pronašla poruke s drugom ženom.

Naravno da jesam, zbog toga sam prekidala, raskidala, odlazila, što je kardinalna greška - danas to pametne žene više ne rade. Čak sam išla korak dalje, napravila sam lažni profil i u ime te neke, koju sam ja kreirala, sam se dopisivala sa svojim muškarcem i pila bensedine. Sve sam zapisivala na papirić, uručila fasciklu, kofere i eto.

Autor: D.T.