'JAKO LEPA SEĆANJA ME VEŽU, PRELEPO ISKUSTVO!' Magdalena Vračić se prisetila učešća u 'Pinkovim zvezdama' sa samo 12 godina, pa progovorila o detaljima svadbe Slobe i Jelene na kojoj je pevala!

Bivša učesnica muzičkog takmičenja za najmlađe, "Pinkove zvezdice", a potom i onog za malo starije, "Pinkove zvezde", sada već prelepa mlada pevačica, Magdalena Vračić, bila je gost muzičkog kutka u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

Naime, prelepa Magdalena, prvo je zapevala, a potom se prisetila i muzičkih takmičenja na TV Pink u kojima je učestvovala sa nepunih 12 godina, za koje kaže, da je vezuju prelepa sećanja.

- To je jedno veoma lepo iskustvo za mene i rado ga se setim, volim da dođem ovde kod vas. Sećam se da je u ovom studiju bila i audicija, jako me lepa sećanja vežu. Uvek sam bila svestrana, svirala sam gitaru i klavir, školska priredba pevam Adel, a onda ovde pevam Snežnu Đurišić. Pevala sam Jelenu Tomašević, Aleksandru Radović i neka bude Snežana Đurišić - rekla je Magdalena, a onda se prisetila momenta da je sa 12 godina učestvovala i u "Pinkovim zvezdama" i "Pinkovim zvezdicama":

- Meni je to bilo simpatično. Kada se održala audicija, ja sam se prijavila i sa zabavnom i sa narodnom. Ja sam u tom trenutku imala 11 godina u zvezdicama, pevala sam zabavnjake, ali sam jedino dete na probama pevala narodnjake...Kod nas se baš sve slušalo, išla sam i u muzičku školu, sve me je to zanimalo. Ja sam očajnički želela da pevam i narodnu muziku, predložili su, tako da sam sa 12 godina bila jedino dete u "Pinkovim zvezdama" - rekla je ona.

Pored nje, našao se i takmičar muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Zoran Petrović, koji je otkrio da je ponosan na svoj plasman u istom, te i da danas prolaze samo pevači koji su, kako ističe, iskreni.

- Plasirao sam se do četvrt finala, ponosan sam na to, ostalo nas je 30-ak u takmičenju. Predstavio sam se kao pop pevač...Prosto, mislim da u muzici danas prolazi svako ko je iskren u tome, da li je pop ili rok, mislim da je to nebitno - rekao je Zoran, a onda je Magdalena dodala:

- Kad gledam starije kolege, čak i tada kada sam gledala, a bili su stariji od mene, imali su tremu, nije to ni strah, dok je kod mene bilo, dete od 12 godina, jedva sam čekala da izađem na scenu. Ja sada imam 21 godinu. Da sam sada u finalu, verovatno bih imala uzbuđenje, ali je tada finale bilo... - nasmejala se Magdalena.

Nedavno, folk pevač, a i bivši takmičar "Pinkovih zvezda", Sloba Radanović po drugi put stao je na ludi kamen i svojoj supruzi, Jeleni Radanović, izgovorio je sudbonosno "DA", a na gala slavlju pevala je upravo Magdalena, te je iz prve ruke otkrila kako je proteklo isto.

- Toliko je svadba bila vesela, svi su bili raspoloženi, svi smo bili u drugom fazonu. Pevala sam sa Dejanom Kostićem koji je i napisao pesmu "Ludnica", koju smo pevali. Svadba je bila vrh, ja sam navikla kod Slobe, koje god da je slavlje, ja sam tu. Divan je čovek i on i njegova žena - rekla je Magdalena.

Autor: N. Ž.