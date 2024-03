ŠOK! Autobus broj 78 koji je USMRTIO ženu promenio je ŽIVOT Dei Đurđević - Voditeljka Pinka u ŠOKU zbog JEZIVE NESREĆE: Vratilo me je u istoriju...

Saobraćajna nesreća u kojoj je u ponedeljak žena poginula nakon što ju je udario točak koji je otpao sa autobusa potresao je celu Srbiju.

O tragičnom događaju govori se već danima, a svoj stav po ovom pitanju iznela je i voditeljka Dea Đurđević koja je pre nekoliko godina doživela sličnu nezgodu.

Nesreća se desila u ponedeljak oko 14 časova u Beogradu kod Karađorđevog parka kada je sa gradskog autobusa na liniji 78 otpao točak i odleteo na trotoar, a žena je podlegla povredama u Urgentnom centru.

- Žao mi je što je gospođa preminula, to je još jedna u nizu saobraćajnih nezgoda koje imamo na ulicama i zato treba da se bavimo preventivom i da mnogo više vodimo računa o ljudskim životima, a ne samo o vozilima - rekla je Dea.

Nesreća koja se dogodila je povezana sa gradskom linijom broj 78, istim onim koji je voditeljki u jezivoj nesreći otkinuo ruku.

- Koja koincidencija, strašno... Iskreno, malo me je to vratilo, samo zbog broja. Između moje i ove saobraćajne nezgode bilo je još dosta, nažalost, saobraćajnih nezgoda sa autobusom, ali me je ova malo vratila u istoriju. Samo mi je žao što gospođa i ja ne možemo više da podelimo svoje iskustvo, jer, nažalost, ona nije živa - tužno je rekla voditeljka i dodala:

- Ljudi moraju mnogo više da se kontrolišu vozila, preventivno. Mi svakodnevno radimo na preventivi kroz razne tribine i akcije i da bi trebalo da to mnogo bolje prate i kontrolisanjem vozila. Jedan život je previše, a izgubili smo 502 prethodne godine u saobraćajnim nezgodama - zaključila je voditeljka.

Pre pet godina je autobus broj 78 proklizao i prilikom udara joj iščupao levu ruku! Podsetimo, Dea je pre pet godina doživela je stravičnu saobraćajnu nesreću kada se sudarila sa autobusom i zadobila teške povrede nakon čega je usledila dugotrajna borba. Autobus broj 78 je tada proklizao na nizbrdici i prilikom udara u voditeljku iščupao joj je levu ruku iz ramena, ali su lekari nakon brojnih operacija uspeli da je prišiju. Zahvaljujući stručnosti lekara, brojnim operacijama, ali i svojoj unutrašnjoj borbi uspela je da preživi, sa posledicama na ruci koju su joj jedva spasili.

