JEZIV SNIMAK IZ SAN FRANCISKA - Avionu u kojem je bilo 249 ljudi OTPAO TOČAK PRI POLETANJU (VIDEO)

S aviona Junajted erlajnsa otpao je točak nekoliko trenutaka nakon što je poleteo sa međunarodnog aerodroma u San Francisku u četvrtak, javlja Fox 2.

Junajtedov let 35 je preusmeren na međunarodni aerodrom u Los Anđelesu i bezbedno je sleteo, saopštila je avio-kompanija.

Avion je dizajniran da bezbedno sleti sa točkovima koje nedostaju ili su oštećeni, saopštio je Junajted.

Točak se mogao videti na parkingu u blizini Međunarodnog aerodroma u San Francisku. U blizini su bili policijski automobili.

Avion, sa 249 ljudi, leteo je za Osaku u Japanu.

MORE - The tire from the Boeing plane landed in an airport parking lot and appeared to damage multiple cars.pic.twitter.com/ZkfPGClGMF