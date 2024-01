PRVI SNIMAK DRAME NA NEBU IZNAD AMERIKE: Tokom leta otpao jedan od prozora u avionu s oko 180 ljudi, prinudno sletanje (VIDEO)

Avion "Alaska erlajnsa" prinudno je sinoć sleteo u Portland u američkoj saveznoj državi Oregon nakon što je osoblje prijavilo problem sa pritiskom u letelici.

Mediji prenose da su to naveli zvaničnici, dok je jedan od putnika kazao da je prozor aviona otpao tokom leta.

An Alaska Airlines flight (brand new 737 Max 9) had to make an emergency landing shortly after takeoff, when a ‘window and a chunk of fuselage’ blew out at 16,000 feet.

Phones, and other items were sucked out when the plane depressurized. pic.twitter.com/WedaE1LjgI