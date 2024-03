EKSKLUZIVNO! Prvo oglašavanje majke drugog deteta Luke Majčice - Progovorila o njihovom odnosu, pa mu ZAPRETILA: Ostavio me je TRUDNU u DUGOVIMA, svoja prljava usta neka drži zatvorena!

Nedavno, poput bombe u "Eliti" odjeknulo je da je aktuelni učesnik rijalitija Luka Majčica neposredno pred sam ulazak raskinuo s devojkom koja je tada, kako kaže, bila u trećem mesecu trudnoće.

Kako smo saznali, izvesna devojka se porodila i na svet donela ćerkicu. Sada je portal Pink.rs stupio u kontakt sa njegovom bivšom devojkom koja je želela da zadrži svoju anonimnost, te nam je otkrila kako je tekao njihov odnos, kao i šta se desilo između njih dvoje.

- Malo mi je iskreno smešno kako samoprozvani estradni menadžer koji igra na sentimentalnost i osećaje, pita šta se događa s njegovom trudnom devojkom. Poručite mu da je o tome trebao misliti kad me ostavio trudnu u teškom rasulu i dugovima. Inače, reč je o odnosu koji je trajao tri godine u kojm sam dobila bol, patnju i tugu. Luka me ostavio da bi mogao otići u "Elitu", loviti devojke i da bude poznati tiktoker. Moju trudnoću je zatajio i svoja prljava usta neka drži zatvorena i moje dete neka ne spominje, jer neće na taj način graditi sebi popularnost. Slušam kako poziva svoje roditelje da se oglase i kako su oni uz mene, smešna priča. Kada sam tražila pomoć za dugove koje mi je Luka ostavio, rekli su da to nije njihova stvar i da oni s tim nemaju ništa - istakla je ona, te je dodala:

Celu trudnoću niko od njih nije nazvao i upitao kako sam, isto tako poslije porođaja nisu upitali za dete. Za njegov ulazak sam saznala preko tiktoka, a on je pobegao u Beograd dok sam bila na pregledu za trudnoću. Pretio mi je da ništa ne smem reči o njemu, ali čovek mi je sad iskreno postao smešan. Kada sam tražila novac za dete da mi ostavi, rekao mi je da sam luda i kako to mogu tražiti. Dete ako još jednom spomene, za sve moguće ću ga tužiti i da se vrati u zatvor gde mu je i mesto. Prvo ga treba naučiti značenju riječi otac, i što znači biti roditelj...I još samo jedna stvar, toliko je brižan i dobar, da nije mogao upamtiti termin porođaja i onda sebi daje za pravo da nešto pita - zaključila je ona za portal Pink.rs.

Autor: N. Ž.