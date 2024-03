ŠOK! Oglasio se Vojaž nakon optužbi da zarađuje preko Breskvice! Uputio im jasnu poruku: TO SAM URADIO ZBOG LJUBAVI!

Neočekivano!

Mihajlo Veruović Vojaž odlučio je da pokrene biznis ledenih čajeva od breskve i lubenice zbog čega su ga fanovi optužili da pravi biznis preko bivše devojke.

Kako su neki fanovi procenili, nije slučajnost što Veruovićev biznis ima veze sa breskvom, budući da je njegovoj bivšoj devojci Anđeli Ignjatović nadimak upravo Breskvica.

- Na našem tržištu je stvarno malo produkata takvog tipa bez šećera, u potpunosti zdravih i iskreno ledeni čaj je moje omiljeno piće. Samim tim sam iz ljubavi prema tom piću hteo da napravim nešto svoje da bih mogao da podelim tu moju ljubav sa drugima. A biće od breskve i lubenice, da - rekao je reper.

On je prokomentarisao i navode sa društvenih mreža da je pravio marketing na račun Breskvice.

- Nema veze s vezom! Ne pravim ja ništa, to je na moj račun, nije to na njen račun. Nema to veze sa njom ni na koji način, jednostavno i sam ukus breskve je najkomercijalniji ukus ledenih čajeva i zato je glupo da se ne uradi najkomercijalniji ukus, i to smo mi uradili - istakao je on, te na konstataciju kako mnogi to povezuju i komentarišu, on je kratko odgovorio:

- Jasno mi je naravno, ali davno smo mi to prerasli.

Autor: pink.rs