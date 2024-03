ISPOVEST OLIVERE ĆIRKOVIĆ! Progovorila o odrastanju sina u svetu kriminala: ZNAO JE SVE OD ROĐENJA, KLIZAO JE NIZ TOBOGAN UKRADENIH BUNDI!

Sve rekla!

Bivša košarkašica, članica organizacione međunarodne kriminalne grupe "Pink Panter", slikarka i spisateljica Olivera Ćirković, privukla je pažnju ne samo životom koji je živela, već i svojom iskrenošću.

Olivera je sada otkrila kako je njen sin saznao za njenu i očevu prošlost u svetu kriminala.

- Ceo život zna, od rođenja moje dete zna da njegov otac i ja činimo to što činimo, s tim da smo specifični ljudi kako se nismo svađali i čupali za kosu, a razvodili smo se. To mnogo teško ide, uglavnom idu neke prepirke, neke smicalice - rekla je Ćirkovićeva.

Istakla je da joj je sin nije odrastao kao druga deca, ali je i znao da nije dobro baviti se kriminalom.

- Moje dete nije raslo uz kult "Živeli kriminalci" i da je dobro baviti se kriminalom. Ja sam to odvojila, kao neka dva paralelna sveta nekako, ne znam kako sam to uspela. Da, mama to radi, donosi neku robu i ne objašnjavam da je to ružni prljavi kriminalac koji donosi nego da je to mama. Mama je "hajduk", jer ti donosi to zlato. Evo ti zlato na stolu, evo ti bunde. Sećam se kad je imao par godina pravili smo tobogan od bundi i on se kliza niz kradene bunde - ispričala je ona, prenosi Grand.

Kako je Olivera objasnila, sin joj nije razumeo situaciju i te bunde su za njega bile jednostavno nešto što su mama i tata doneli.

- Znači, on nije imao utisak da su to zli ljudi doneli, nego mama i tata i onda su oni "hajduci" od nekud daleko doneli, mi imamo para i klizamo se niz bunde. On ima utisak negde to je dobro, a sa druge strane mi se kući nismo tako ponašali. Ja sam pratila sport, moj muž je romantičar, svira gitaru, recituje, znači nije odrastao "krimi rad" - istakla je Olivera.



