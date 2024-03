EVO KADA SU NASTALI SVI PROBLEMI! Otkriveni detalji braka Jelisavete Orašanin i Teodosića koje do sada NIKO NIJE ZNAO! Zavirite u ''njihova četiri zida!''

Bura oko njih se ne smiruje!

Čini se da su ovih dana sve oči i uši uprte u jedan dom smeštan u elitni deo Beograda, gde žive glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić. Dok čaršija bruji da se razvode, oni ćute i žive život kao da se oko njih ništa ne događa.

Povratak iz Italije, gde su zbog njegovog angažmana proveli nekoliko godina očigledno je doneo nove izazove, kako poslovne tako i privatne. Prijatelji bračnog para za “Super TV” kažu da priča o razvodu ne postoji.

Kakav je njihov brak to samo znaju oni u njihova četiri zida. Kada izađu na vrata tog stana, ono što mi možemo da primetimo jeste da je sve u redu. Svaki brak ima trzavice, ali kada ste javna ličnost one su vidljivije nego kada niste. Čitamo ovih dana da je posredi prevara i svakako da se o tome priča i među našim prijateljima, ali isto tako niko ih za to ne bi ni pitao. Njih dvoje i nakon tih priča funkcionišu kao i ranije, svuda se pojavljuju zajedno, u zagrljaju jedno drugog, nasmejani i raspoloženi, kaže naš izvor blizak paru i dodaje:

Miloš nikada nije voleo da o privatnom životu priča u javnosti, ni kada je svadba bila u pitanju, a još manje sada kada je reč o razvodu. Jelisaveta bi možda i demantovala, ali verujem da je porodični dogovor da se ne oglašavaju. Ona je kao glumica navikla da bude pod lupom njen privatan život, ali on je to izbegavao.

Prijatelji kažu da se život Jelisaveta i Miloša dosta promenio po povratku u Beograd.

To je i logično jer oni u Italiji nisu imali mnogo prijatelja, Miloš je imao drugove u timu, Jelisaveti su sestra i drugarice dolazili s vremena na vreme. Nisu toliko izlazili, a to se promenilo povratkom. Miloš briljira na parketu kao nikad ranije, uz to ovde ima svoju ekipu ljudi sa kojima provodi vreme. Sa druge strane Jelisaveta je počela da radi više jer je iz Italije dolazila samo povremeno da odigra predstavu. Sada snima i filmove, radi predstave u kontinuitetu i izlazi, što možete videti i po njenom Instagramu. Povratak u Srbiju je sve promenio, ali se to u njihovom odnosu, makar u javnosti ne vidi. Podeljeni su u obavezama oko mališana, na svim slavljima prijatelja su zajedno, a isto tako ih često možete videti u restoranima sa decom na porodičnom ručku ili večeri. Ona ga često odveze i vrati na trening, on nju na snimanja, kažu upućeni.

I prethodnih dana je bilo baš tako, kao po rečima prijatelja, naslovne strane, društvene mreže i gradske torokuše sve glasnije pričaju da je razvod na pomolu, da je razlog prevara. Sa druge strane, paparaci su uslikali Jelisavetu i Miloša zajedno u automobilu, po izlasku iz garaže porodičnog doma iako se šuškalo i to da je glumica napustila stan. Takve fotografije su nastale i danima kasnije. No, ni to nije prekinulo priče da ipak u tom odnosu nešto ne štima.

Priča je samo dobila drugi tok, da Jelisaveta i Miloš igraju u predstavi za koju su scenario napisali za javnost. Na društvenim mrežama se, kao po običaju otišlo i korak dalje. Danima se licitira ko koga sa kim vara, spominju se tu razna imena ženska i muška. Za to vreme, Jelisaveta sa na svojim profilima bavi istim onim stvarima kao i ranije, snima teretanu, razne odevne kombinacije...ali o odnosu sa Teodosićem ćuti.

Komšije bračnog para takođe tvrde da ih viđaju zajedno, u parku sa decom i kada krenu u izlazak, ali u vazduhu i dalje lebdi pitanje šta je istina iza zatvorenih vrata ovog doma. Teorije zavere na mrežama i u komentarima javnih glasila se ne gase. Suma sumarum, što bi rekao Julije Cezar “ljudi će uvek verovati u ono što žele”.

Ugradila silikone pre dve godine

Jelisaveta već godinama važi za jednu od naših najzgodnijih glumica. Po tome koliko vremena provodi u teretani i načinu ishrane koji su tome doprineli često je bila ispiracija mlađim devojkama. Glumicu smo istovremeno imali prilike da vidimo u prirodnom izdanju, bez šminke i bez opterećenja da li će takva biti u javnosti, pa je mnoge iznenadilo što se pre dve godine odlučila da ugradi silikone u grudi. Bujan dekolte samo je upotpunio njenu figuru, pa ga od tada ističe u svojim odevnim kombinacijama.

19. viđenje pred oltarom

Miloš i Jelisaveta svoju ljubav su započeli tokom 2016. godine, a bajkovito venčanje upriličili su nakon četiri meseca zabavljanja.

Svi znaju za moju odluku da ne pričam o privatnom životu, a isto razmišlja i Jelisaveta. Imam razumevanja za interesovanje medija jer smo oboje javne ličnosti. Zato i hoću da sada prekršim sopstveni princip nekomentarisanja privatnog života. Istina je, ovog leta će biti svadbe. Naravno, srećni smo zbog toga. Molim sve medije za razumevanje privatnosti koju tražimo i na koju imamo pravo. O detaljima svadbe i našim privatnim temama više nećemo pričati, kao što nismo ni do sada. Mislim da je logično i normalno da potvrdim lepu vest, ali dalje od toga nećemo ići - pričao je ranije Teodosić, koji je ostao dosledan pa o braku više nikada nije progovorio.

On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 19 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju. Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: “ovo je moja tetka, moj brat”, a ja: “drago mi je ja sam Jelisaveta” - govorila je glumica u emisiji “TV lica kao sav normalan svet”, pa otkrila:

Iznenadila sam ga. Nikada nisam htela da promenim svoje prezime prilikom udaje. I onda sam počela da razmišljam o deci kada smo krenuli da pričamo o stupanju u brak.

Borba za potomstvo

Jelisaveta je otvoreno govorila o borbi da dobiju decu kako bi dala podstrek ženama koje prolaze kroz slično.

Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspešna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze. Vantelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra - pričala je Jelisaveta, nakon čega su dobili i sina Bogdana.

Autor: Pink.rs