ŠOK! Vlada Avramov hoće Slavici Ćukteraš da ODUZME STARATELJSTVO nad ćerkom - On i pevačica na sudu, fudbaler TVRDI da je NEMARNA MAJKA!

Pevačica Slavica Ćukteraš (39) i njen nekadašnji suprug, bivši fudbaler Vlada Avramov (44), u sudskom su procesu, kako saznaje "Blic".

Vlada i Slavica su na sudu jer on želi da dobije starateljstvo nad ćerkicom, koju su dobili pre sedam godina, dok su bili u braku.

Kako "Blic" saznaje, Avramov tvrdi da je pevačica "nemarna majka", te je odlučio da svoje tvrdnje iznese i na sudu.

Sudski proces je u toku, dok je Slavica Vladu, kako je poznato javnosti, letos prijavila policiji, jer joj je navodno slao preteće poruke. Tvrdila je da je od Avramova doživela psihičko nasilje, ali da nije prijavila policiji jer nije želela da to bude u javnosti, zbog prirode javnog posla kojim se bavi.

Tužilac je tada, prema nezvaničnim informacijama, okarakterisao ovo delo kao krivično delo nasilje u porodici. Vladi je tada određena mera zabrane prilaska od 48 sati, bez zadržavanja.

Slavica je prošle godine odbijala da priča o pomenutoj prijavi, a iz Vladinog advokatskog tima su letos izdali sledeće saopštenje:

- U prostorije PU Novi Sad pristupio je sa svojim advokatom dobrovoljno u subotu 24.06.2023. godine, te dao izjavu povodom podnete prijave i ujedno prijavio bivšu suprugu za upućene mu pretnje i ucene. U ovom trenutku nikakav krivični postupak protiv Avramov Vlade nije pokrenut. Takođe, navodna žrtva Slavica Avramov nije dostavila policiji nikakve poruke koje su preteće i uvredljive, niti poruke u kom joj Avramov Vlada preti da će joj oduzeti dete. Avramov Slavici su dana 24.06.2023. godine od strane PU Novi Sad, a po prijavi Avramov Vlade, izrečene hitne mere zabrane da kontaktira i prilazi žrtvi nasilja Avramov Vladi u trajanju od 48h, koje mere su produžene od strane Osnovnog suda u Novom Sadu dana 26.06.2023. godine u trajanju od 30 dana.

Avramov je, inače, boravio u Mađarskoj gde radi kao fudbalski trener u trenutku kada ga je pevacica prijavila.

Upoznavanje sa Vladom, zaljubljenost i selidbe

Slavicu Ćukteraš je 2013. godine poznanik upoznao sa Vladom Avramovim, koji je bio u našoj reprezentaciji. To je bio romantičan period njenog života, na Maldivima je dobila prsten, venčala se tajno 2016. godine i otpočela život sa njim.

- Lepo je bilo. Tada sam poslednji put i bila zaljubljena, a čovek kada je zaljubljen sve mu je lepo. Da si na selu, tebi je lepo, ti si srećan, a pogotovo kada imate tako dobre destinacije da uživate, tipa Tokijo, Kaljari, Bergamo, Dubai. Mi smo na svim tim mestima živeli, to je jedna lepa etapa mog života, koja je trajala šest godina i kruna je Viktorija koja sada ima šest i po godina. Ostavili smo to iza nas, izašli smo iz tih partnerskih cipela, ućićemo u neke nove ako Bog da, ali tu smo da budemo kao korektni roditelji - kazala je Slavica prošle godine u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" na "Blic" TV.

Razvod i komunikacija sa bivšim mužem zbog ćerke

Slavica je tad tvrdila da je Vlada dobar otac, a razvod je potvrdila početkom 2020. godine.

- Nikada nisam ružnu reč rekla, a nemam ni razloga zato što je on fenomenalan tata. On možda nije fenomenalan muž... On je uvek tu. Iako je on u inostranstvu, ona ide kod njega, bude tamo po 10-15 dana. Ona još uvek ne ide u školicu, predškolsko je, pa može tako da funkcioniše. Evo, na primer, ja sam 2021. godine stalno nešto bila bolesna, te srce, te ovo, te ono, ona je sve vreme bila kod oca. Oni imaju savršen odnos. Zaljubljenost između Vlade i mene je umrla još u braku. Nije se desio razvod pa kao patimo, patila sam u braku - rekla je Slavica u pomenutoj emisiji, u kojoj se i rasplakala.

Borba pevačice za psihičko zdravlje

Slavica je, podsetimo, u javnosti u više navrata pričala o problemima vezanim za njenu anksioznost, te depresiju.

- Nisam znala šta mi se događa, a sa druge strane sam morala da radim. Štaviše u razgovoru posle sa neuropsihijatrom sam saznala da bi bilo dobro da nastavim da radim. To je stvarno jedan period mog života koji me mnogo naučio. Tada sam shvatila da ništa na ovom svetu ne postoji važnije nego naše mentalno zdravlje. Tog momenta prestanu ti strahovi, te panike. Kada bih vam pričala da dve godine nisam otišla u prodavnicu, nisam znala šta se nalazi na rafovima... Sećam se kada me je mama izvodila iz kuće, ja žmurim i pokušavam da ostanem napolju, ali toliko mi se krivi zvuk u ušima u glavi, usta se suše ne pomaže ni voda ni ništa otvaram oči i pitam mamu kakve su mi boje, ona kaže crne, ja sam odjednom postala crna - govorila nam je Slavica.

