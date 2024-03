Iskren do koske!

Roker i proslavljeni muzičar Milić Vukašinović zabrinuo je širu javnost kada je u medijima objavljeno da je po hitnom postupku primljen u Urgentni centar, gde su ga doktori zadržali na lečenju.

U okviru rubrike "I nama je teško" u emisiji "Premijera Vikend - Specijal", Milić je progovorio o borbi koju je imao tom prilikom, te je priznao kako je sve teklo i otkrio je da mu je najveća podrška bila zapravo supruga Suzana.

- To je bilo proleće prošle godine, trebale su svirke da krenu i prvo što se dogodilo je KOVID virus. Kako se to završilo, počela je noga da me boli, od kolena do članka. Suzana mi je govorila da odem na ultrazvuk i kada smo otišli, ja sam stalno govorio: "To je neko masno tkivo", kada smo otišli privatno, kada on: "Kakvo masno tkivo, to je aneurizma, uvećana tri, četiri puta i podhitno ići u Urgentni centar i tražiti operaciju, jer ako pukne, gotovi ste za dva minuta". Otišao sam u Urgentni centar posle toga, a rekao je: "Imaju na desnoj nozi tri, četiri aneurizme, ali su one manje". Dogovorili smo odmah operaciju i to je od kuka do kolena, tu su ugradili veštačke vene. Onaj bol koji je bio pre operacije je ništa prema ovom koji sam imao od operacije, to su bolovi 24 sata. Kako sam došao kući, onda smo shvatili da ja imam bolničku bakteriju, to te uništi gotovo. Onda su hteli da me zadrže na Infektivnoj klinici, ja nisam hteo, pa šta treba, sestre da me presvlače?! Užas! To je primer zašto treba imati brak i životnog saputnika. I kad dobiješ bolničku bakteriju da je tu neko da te presvlači. Imao sam lošu krvnu sliku jer sam trebao da idem da mi ugrade stentove u srčane krvne sudove. Došao je hirurg i rekao da nema svrhe da mi ugrade stentove jer mi je jako loša krvna slika - pričao je Milić, te je nastavio:

E, onda sam se ja posvetio tome, pa sam išao da primam infuzije. Kada sam sredio stomak od te bakterije, počeo sam da jedem. Popravila se krvna slika, a ta glavna doktorka, ona je najbolja za te kardiovaskularne probleme, tražila je da uradim magnetnu rezonancu. Jedno sat i 20 minuta čuješ glas koji ti viče: "Diši, zadrži vazduh...". U ruci imaš malu pumpicu, kada imaš frku, stisneš i oni zaustave. Okej mi je bilo. Završila se magnetna, Suzana je sa mnom bila, normalno. Međutim, meni valjda od toga što su ubrizgali, meni je srce proradilo. Ja sam inače prestao pušiti i kao da nikada nisam pušio. Al to je to, kada se suočiš sa životnim problemom, nije teško prestati pušiti. Ja sebe samo vidim bez noge i tu nema razmišljanja, zamrziš cigare jer su ti one to uradile - dodao je Vukašinović.

Suzana mu je najviše pomogla da ne klone duhom! - Suzana je to dobro rekla, učinilo se da sam se predao, ona je rekla: "Rekli smo da ćemo do kraja zajedno". Nisam ja odustao, ja sam samo onemoćao. Ja odem do vecea i da se vratim, to je kao da sam trčao pet kilometara. Ona je gledala na ultrazvuku i rekla je: "Srce radi super, druga komora je proradila", bila je valjda slaba - istakao je roker.

Autor: N. Ž.