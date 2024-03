Bez dlake na jeziku!

Bivši učesnik rijalitija ''Elita'' Mensur Ajdarpašić bio je večerašnji gost emisije ''Pitam za druga'', a tom prilikom je govorio o gorućim temama u Beloj kući. Naime, on je komentarisao i turbulentnu vezu Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša, kao i ulazak njenog bivšeg dečka Stanislava Krofaka u rijaliti.

- Ša se nije promenio, drži se, bori se sam sa sobom. Miona je pasivan partner u vezi. Što se nje tiče iz sezone 3, ona je uvek bila povučena i hladna osoba, nikad nije pokazivala ona ništa posebno. Ovo što se njih dvoje tiče je ludilo mozga. Ne može da se objasni, iz dana u dan se dešavaju nove situacije. Da nisu zaljubljeni ne bi baš mogli da budu zajedno. Jača su osećanja od strane Ša prema Mioni, postoji opsesija, jače je od simpatija Mione prema Ša - rekao je Mensur i dodao:

- Miona je staloženija i prisebnija, ona je takva osoba, i to je to. Verujem da se Miona kaje, Stanislav je povučen i ćutljiv, ne priča previše, priča kad treba, miran je i povučen dečko. Kaje se Miona, ali ako se on pita do pomirenja neće doći. Ako bi on pokušao bilo bi natezanja tu - poručio je Ajdarpašić, a onda prokomentarisao i Maju Marinković, Uroša Rajačića i Jovanu Cvijanović.

- Uroš i Maja ništa od toga. Maji on nije interesantna, jedino ako se zanese. Što se Jovane i njega tiče nije tu neka njegova velika ljubav u pitanju - rekao je Mensur.

U nastavku pogledajte detaljnije:

