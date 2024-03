'Imali smo planove, bila je u bolnici...' Milić Vukašinović SLOMLJEN zbog SMRTI Slađane Milošević: Sad su mi javili...

Milić Vukašinović oprostio se od pevačice Slađane Milošević koja je umrla u 69. godini.

Milić Vukašinović se bolnim rečima oprostio od svoje koleginice i prijateljice Slađane Milošević, te istakao da su imali velike planove, koji se nažalost nisu ostvarili.

- Evo sad su mi javili, da je moja drugarica Slađana Milošević umrla, baš me je pogodilo i nisam to očekivao uopšte. Imala je nekih problema sa zdravljem , ali ja sam mislio da je to nešto prolazno i da će da se vratiti u život i u šou biznis. Imali smo planove da radimo nešto zajedno, pogotovo jer je ona prešla u teški rok, ja sam joj čestitao na tome, sviđala mi se to što je imala nerv pevački i svirački. Hteo sam da uradimo jedan album zajedno. Mi smo rokeri smo uvek nju trenirali kao ribu, a tek kasnije kad se uhvatila teškog roka oborila nas je sve s nogu. Probala je i u Americi da uđe u svetski šou biznis, razmenjivali smo iskustva, nismo se često viđali, ali kad se vidimo, ali smo vrlo konstruktivno razgovarali. Bio sam uveren da ćemo uraditi pesmu, sad se dosta dugo nismo videli zbog njene bolesti i toga što je bila u bolnici. Mislio sam da će izaći i da ćemo nastaviti da kujemo te planove. Slađo moja draga neka ti je laka crna zemlja, rekao je za Blic Milić Vukašinović.

Milošević je umrla u Zemunskoj bolnici, posle kraće bolesti, a datum i vreme sahrane biće naknadno objavljeni. Slađana Milošević se borila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Autor: Pink.rs