Dešavanja u aktuelnoj sezoni rijalitija "Elita" netremice iz dana u dan prate milioni, te tako neretko na društvenim mrežama komentarišu učesnike i njihove odnose. S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa bivšim učesnikom "Elite", Mensurom Ajdarpašićem, koji je za naš portal sumirao utiske i prokomentarisao aktuelna dešavanja u rijalitiju.

Na samom početku osvrnuo se na odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša. Kako je istakao, njihov odnos je skandalozan i toksičan, a siguran je u to da ih je ulazak njenog bivšeg dečka, Stanislava Krofaka, koji je dopratio u karantin pred ulazak u "Elitu".

- Veoma skandalozna veza i skandalozan odnos, jako toksičan, štetan, u potpunom su haosu. Ne znaju gde biju, dosta ih je poremetio Stanislavov ulazak, meni se čini, sve navodi na stranu da je pametnije bilo da je ostala sa Stanislavom. Mislim da se kaje, tako deluje iz njenih izlaganja. Ukoliko bi Stanislav dozvolio, došlo bi do pomirenja, nažalost. U jednom trenutku će sigurno doći do razgovora, namestiće se situacija, da li bi trebalo ili ne, nije na meni, ali verujem da će morati. Ne sumnjam da će organizovati da obave razgovor, jer sigurno ima nešto na duši što bi rekli jedno drugome - istakao je Mensur, a onda se osvrnuo na Stanislavovo učešće:

- On kaže da mu se dopada Maja, a on je sličan Mioni. Kakva je ona, takav je i on, oni pokazuju ljubav na neki umeren način, u smislu, doziraju očigledno ili kontrolišu svoje emocije ili im se nije desila prava ljubav. Kada ne znaš zašto nekoga voliš i ne možeš da se odvojiš, to su prave ljubavi. Ne deluje mi da je lud za njom, zašto je ušao ako ga ne zanima?! Mislim da je ušao da ispadne faca, kulira u ćošku, kad ga pita nešto odgovori, ne verujem da bi oprostio prevaru - istakao je Mensur.

Takođe, za naš portal, Mensur se osvrnuo na odnos njegovog dobrog druga, Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

- Takođe strašno, odnos pun skandala i uvreda, rekao sam mu da mu to ne treba, neke stvari je sebi dozvolio kao muškarac i ona sebi kao žena, nema tu neke prevelike ljubavi, ima tu neke emocije i dopadljivosti, ali nije toliko jako. Vezali su se, kada izađu, biće: "kud koji mili moj". Njihove životne okolnosti će njih da razdvoje. Oni nisu svoje privatne statuse rešili u privatnom životu, pa ne mogu da se fokusiraju na budućnost. Pritisak javnosti može da napravi problem. Verujem da nezadovoljstvo dovodi do tih svađa - rekao je bivši učesnik "Elite".

Milena Kačavenda i Samir Ramović već neko vreme drže distancu među sobom, a kako Mensur kaže, Samir je svojom upornošću uspeo da zagolica Kačavendu koja po njemu, neće popustiti.

- Samir je tom upornošću prišao njoj malo, zagolicao je, postojanjem i pojavljivanjem u njenom životu kada ona to ne želi. Uporan je, mislim da Milena neće popustiti.

Za sam kraj, osvrnuo se na svoj ljubavni status, tj. na partnerku za koju je u "Eliti" pričao da ga čeka, ističući da je sve u najboljem redu.

- Sve je u najboljem redu, najsrećniji smo, predobro nam je i uživamo - zaključio je Ajdarpašić za Pink.rs.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z., N. Ž.