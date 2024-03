Ne štedi reči!

Sinoćnja žurka na velelepnom imanju u Šimanovcima okrenula je tok rijaltija naopačke, kada je Borislav Terzić Terza odlučio da prizna simpatije prema Tamari Glavonjić, poznatijoj kao Tamari tiktokerki, te je tom prilikom i poljubio, što je u Milici izazvalo revolt, te je napravila haos. Jedan deo haosa možete pogledati u nastavku:

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njenom sestrom Marijom, koja nam je otkrila kako reaguje na ovaj karambol koji je obeležio sinoćnju žurku.

- Ispratila sam sve, ne do detalja. Nije mi prijatno da gledam sve to ni stanje u kom je. Ja se iskreno nadam da ga ne voli i mislim da joj se verovatno zgadio, mislim da je došlo do gađenja. Da su napolju, mislim da ne bi bila s njim ni deseti deo ovoga što je bilo i mislim da bi to puklo jako, jako brzo. Završilo bi se drugačije, ne bi se odugovlačilo - rekla je Marija, a onda se osvrnula na uvrede koje Terza upućuje Milici i njenoj porodici:

Kako gledam?! Verovatno nije prijatno da čuje tako nešto, ali mislim da mamu to ne dotiče niti mislim da mogu Terzine uvrede da je povrede. Svesna je toga da je to gomila budalaština. Nema on čime da je uvredi i povredi, niti je to istina. Mislim da to priča da bi Milicu povredio, jako je slaba na nju, ona joj je najslabija tačka - istakla je njena sestra, a onda je otkrila da li može da dođe do pomirenja:

- Ja nju niti ću da kamenujem, niti da linčujem sve i da izađe s njim odatle za tri meseca, ali ja ne bih volela da se pomiri. Ako slučajno dođe do toga, nisam za, a opet nisam ni protiv, jer ne znam šta sve može da se dogodi. Čak i da dođe do toga, pripisujem zatvorenom prostoru. I da se pomiri, neće opstati zajedno, najbolje je da se raziđu i da niko nikome ne upućuje uvrede. Pa pogubni su jedno po drugo, realno, jesu - zaključila je Marija za Pink.rs.

Autor: N. Ž.