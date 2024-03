Dešavanja u rijalitiju "Elita" veoma često se nađu na naslovnicama domaćih medija, te tako, u centru zbivanja nalaze se Miona Jovanović, Nenad Aleksić Ša, ali i Mionin bivši dečko, Stanislav Krofak.

Naime, njihove svađe i suočavanja broje na stotine hiljada pregleda i komentara, a nacija se ovom prilikom podelila - jedni podržavaju ljubav Ša i Mione, dok s druge strane, neki podržavaju odnos Mione i Stanislava.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Markom Markovićem, bivšim zadrugarom, kako bi nam on prokomentarisao aktuelnu situaciju.

- Prvo bih rekao da je Ša moj drugar, jedan od retkih sa kojim sam nakon "Zadruge" ostao u fantastičnim odnosima. Saglasan sam sa pojedincima da je on željan ljubavi u toj muško-ženskoj relaciji, ubeđen sam definitivno da on ima neuporedivo veće emocije prema Mioni, nego što ona ima prema njemu. Istinski je zavoleo, ali se bojim da po završetku tu neće biti neke perspektive i da će biti on taj koji će da ispašta. Ona mi izgleda totalno hladno u momentima njegovog rastrojsva, njoj je ravna linija. A što se Stanislava tiče, mislim da ga nije Ša toliko spominjao, da on ne bi ni ušao tamo - istakao je Marko, te se osvrnuo na uvrede koje Ivan Marinković i njegova supruga, Jelena Ilić Marinković, veoma često upućuju na račun Žane Omnie:

Već sam govorio da te uvrede prevazilaze sve granice, ne rijalitija nego i ulice. Stvarno treba imati toliku petlju da to izgovoriš ili nemati mozga, dete maloletno nekome spominjati na taj način i vrijeđati, sve u svemu to mi je katastrofa. A njih dvoje, a pa našla vreća zakrpu...Kako u rijalitiju tako i van njega.

Autor: N. Ž.