'Stvaraš je 20 godina i onda se to razbije kao jaje!' Haris Džinović otvorio dušu o RASTURANJU PORODICE!

Kaže da kada bi se on pitao do kraja njegovog braka ne bi došlo.

Poznati pevač Haris Džinović rekao je da se nakon razvoda oseća dobro:

- Ono što te ne ubije to te ojača. Nije moglo da me ubije, ali moglo je da mi savije kičmu. Ja mislim da sam jači. To mi čak pričaju i neki moji prijatelji ne samo nakon ovog razvoda nego u poslednjih godinu dana. Mislim na one koji su pobliže bili upoznati sa situacijom u kući. Kažu da sam potpuno drugačiji u pozitivnom smislu. Sticajem okolnosti sam sam i osećam se čvršće i jače. Da li je to bolje ili gore ne znam, vreme će pokazati.

- Ne bih to radio iz prostog razloga što je porodica svetinja koja se gradi od nulte pozicije. Dovedeš je na 20 godina i onda to razbiješ kao jaje. Tako da, ako se malo okreneš, kažeš glup si ko... što to radiš? To treba raditi nakon godinu dana ili dve, ako ljudi vide da nisu jedno za drugo. Neka to naprave za godinu, dve, tri, a ne za 20-30 godina, ko što ima slučajeva. Evo ovaj moj slučaj je jedan kada se razbija posle 20 godina, a ima slučajeva kada se to dešava i posle 30.

Autor: Pink.rs