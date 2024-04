BILJANA JEVTIĆ JE TAD ODOLELA SRPSKOM MILIONERU! Priča o kojoj se ćutalo godinama je sad JAVNA i svi ga dobro znate!

Pevačica Biljana Jevtić je osamdesetih godina važila za jednu od najlepših mladih umetnica, a poznato je da su za njom uzdisali mnogi.

Ona i Aca Ilić imaju sina, a o njihovoj skladnoj porodici se nikad nije pisalo u negativnom kontekstu. Biljana je jednom prilikom rekla kako su za nju prestali da postoje svi drugi muškarci nakon što je upoznala Acu, a to se desilo još na početku njene karijere.

- Čim sam počela karijeru 1983. godine, upoznala sam Aleksandra i tada su za mene završene sve priče o frajerima. On ih je sve oterao i preduhitrio - iskrena je bila ona.

Jedan od tih koji su bili zaljubljeni u pevačicu je i Saša Popović, međutim, nije uspeo da je osvoji.

- Dok se nisam oženio Suzanom Jovanović, bio sam ludo zaljubljen u Biljanu Jevtić. Kakva je ona riba bila! Pored toga što je bila dobra pevačica, bila je i prelepa. Imala je velike, prirodne grudi. To mi se uvek dopadalo kod nje. Sretao sam je na nastupima i družili smo se, ali među nama se nikada ništa nije desilo. E, onda ju je preoteo Aca Ilić, koji se ubrzo i oženio njome. Pretekao me je. Ne znam šta je videla na njemu (smeh) - otkrio je jednom prilikom Saša.

Sašu su inače povezivali sa mnogim poznatim damama, pa je tako njegov život u periodu Slatkog greha, bio jako zanimljiv.

- Lepo je kada je neko u nekog zaljubljen, ali suprug je taj koji je osvojio moje srce - uzvratila je Biljana na Sašine reči.

- Jeste, on je mene video na nekom takmičenju i kasnije u Kragujevcu. Pitao je moju prijateljicu Radu Todorović Babić "ko je ova devojka?", a ona mu je rekla "ma beži, šta se raspituješ". Na to joj je on rekao "ja sam stara čekalica" - otkrila je Biljana.

Autor: Pink.rs