MILICA MILŠA S LONGETOM NA RUCI, KOLEGINICA SE ODMAH OGLASILA: Glumica otkrila da se povredila, a ona joj je poželela brz oporavak! (FOTO)

Glumica Milica Milša objavila je fotografiju na društvenoj mreži Instagram, gde pozira sa longetom na ruci.

Milica Milša je pokazala lice bez šminke, ali i povređenu ruku, a onda su usledili brojni komentari njenih pratilaca, među kojima je bio i onaj njene koleginice Danice Maksimović.

"Milice, draga, brz oporavak!", napisala je Danica.

Inače, Milica Milša je pre nekoliko meseci sasvim slučajno otkrila polip koji je zahtevao hitnu hiruršku intervenciju.Milica je zbog bola u stomaku odlučila da ode na preventivni ginekološki pregled, kada joj je otkriven polip zbog kojeg je morala na ode na hitnu operaciju. Kako bi probudila svest kod žena i upozorila ih da redovno idu na preglede, glumica je otkrila javnosti kroz šta je sve prošla.

- Ukoliko bar jedna žena posle mog iskustva ode na lekarski pregled i operiše se na vreme, moja misija će biti ispunjena. Mene je upozorio jak bol, a na pregled sam otišla na insistiranje supruga Žarka, pošto i ja spadam među one koji stalno rade i nemaju vremena za sebe. On me je bukvalno naterao jer zbog korone i mnoštva obaveza dugo nisam bila kod ginekologa. Ispostavilo se da mi je bila potrebna hirurška intervencija, pa sam se naposletku u najkraćem mogućem roku rešila problema jer mislim da ništa ne treba odlagati, da je bolje odmah sve završiti.

Miličin oporavak trajao je svega deset dana, nakon čega se vratila poslovnim obavezama i snimanju serije Zakopane tajne".

- Operaciju sam uradila na vreme. Ne daj bože, da sam otišla recimo za godinu dana, ko zna šta bi bilo. Svima nama godina prođe začas, dok se obrnemo oko sebe, a vreme je nešto što se ne sme gubiti kad je reč o zdravlju. Apelujem na sve žene i muškarce da idu na preglede barem jednom godišnje. Mnogo je lakše uraditi preventive kontrole nego se posle, kad bolest uzme maha, svakodnevno boriti. Treba osluškivati svoj organizam, na prvi signal otići kod doktora. Potrebno je steći navike redovnog ginekološkog pregleda jednom godišnje, kao i bio-hemijske analize krvi. Cak i da vam ništa ne fali, da ste potpuno zdravi, pravi i mladi, nije na odmet da jednom godišnje uradite sistematski pregled.

Milša priznaje da su njene kolege, uključujući i nju, previše predani poslu, te da zbog toga često zanemaruju zdravlje.

- Iskreno, glumci igraju predstavu čak i kad polome nogu, bukvalno je tako. Spadamo među one koji nisu "u vinklu" jer možemo mnogo da trpimo bol, samo da završimo snimanje ili predstavu, sve što treba, što naravno nije dobro - priznala je ona za "Gloriu" i dodala:

- Opet, da me suprug nije naterao, ko zna kada bih otišla kod doktora jer mi je bilo važno da završim snimanje, da posao ne trpi. S kolenima i hrskavicom imam problem već 12 godina, a doktor je uspeo da ih oporavi zahvaljujući tretmanu plazmom. Jeste da sam navikla da trpim bol, da ne ispašta posao, međutim, ova dva iskustva su me uverila da je i te kako potrebno voditi računa o sebi. Planeta počiva na ženama, koje sve moraju da budu, "supermenke", da rade, budu majke, supruge, domaćice, uz to i pametne, lepe i negovane. Ali, kako bi sve to mogle da postignu, moraju najpre da budu zdrave. Da bi valjale drugima, moraju pre svega da valjaju sebi, što znaci da na prvom mestu budu zdrave.

