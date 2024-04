Haris ima 192 centimetra, a TEK KAD ČUJETE KOLIKO JE MELINA VISOKA: Dizajnerka kuburila i sa kilažom, pa smršala čak 16 kilograma!

Haris i Melina Džinović razveli su se nakon 22 godine zajedničkog života, a detalji njihovog odnosa isplivali su u javnost.

Melina Džinović jedna je od najlepših žena sa domaće javne scene, međutim, poznato je da je u jednom trenutku kuburila i sa višom kilograma.

- Ponosan sam na Melinu, napravila je toliko toga u životu. Rodila je dvoje predivne dece i ušla u brak kao bumbar sa 80 kilograma. Nakon porođaja je imala samo 64. Izgubiti toliko kilograma, a ostati normalan, vrlo je teško – izjavio je pevač jednom prilikom.

Ipak, ono što je mnoge zanimalo jeste i koliko je visoka Melina Džinović, pošto na pojedinim slikama pored svog sada već bivšeg muža Harisa, koji je visok 192 centimetra, izgleda da je viša od njega.Prava istina je da je Melina visoka 182 centimetra, a da je do tog efekta dolazilo, jer je nosila vrtoglavo visoke štikle.

Da podsetimo, Melina Džinović preksinoć je upala u kuću svom bivšem suprugu Harisu, kako je Blic prvi pisao.

"Htela je da me policija uhapsi zbog nasilja"

Haris tvrdi da je Melina imala nameru da ga zatvori iza rešetaka.

- Mislim da je cilj bio čista provokacija, nameštena varijanta, ne bih li ja posegao za nekakvim nasiljem, pa da me onda zatvore, da dođe policija da me uhapsi radi nasilja u kući... Naravno, to se nije desilo, jer nisam toliko naivan pa znam šta smem, šta ne smem - istakao je Haris za "Telegraf".

Melina je po dolasku u policijsku stanicu navela kako je došla da prijavi nasilje koje trpi dve godine što je Haris sada demantovao.

- Nikad je nisam udario, prema tome - nasilja nema. Nikad u životu! Za 20 godina, što je i ona izjavila, tako da je to čista laž - jasan je bio pevač.

Melini i njemu je izrečena hitna mera zabrane prilaska i komunikacije od 48 sati, ali Haris smatra da bi trebalo da traje mnogo duže.

"Deca šokantno podnose sve ovo"

- To zavisi od tužioca, ali ta zabrana bi trebalo da traje 180 godina - rekao je on, pa otkrio kako deca Đina i Kan podnose sve što se događa u porodici.

- Šokantno podnose, jer je to čista namera bila da im se otac zatvori - istakao je pevač, te dodao da se Kan i dalje ne čuje sa majkom.

- Ne znam da li se čuju, ne čuju... Znam da se Kan ne čuje s njom već skoro dva meseca. Ni poruke, ništa. Ona je prvo bila ljuta na njega, a onda je detetu pukao film i rekao je: "Ćao, doviđenja".

Autor: Pink.rs