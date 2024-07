Sin Meline i Harisa se skinuo: Mladi Kan pozirao bez majice, a sve puca od mišića! (FOTO)

Modna kreatorka Melina Džinović i njen bivši muž, pevač, Haris razveli su se nakon 22 godine zajedničkog života.

Njihova deca Đina i Kan, ostali su da žive kod oca u vili na Senjaku, a Haris je pre tri meseca za Telegraf otkrio da oni to podnose šokantno, te da li se čuju sa majkom.

Deluje da su nastavili sa svojim životima, pa tako Đina uživa sa svojim dečkom, a Kan redovno ide u teretanu.

Sada se mladi sin poznatog para oglasio na mrežama i pokazao "napucano" telo.

Kan je pozirao u teretani, pokazujući biceps, a sve je "začinio" pesmom repera Filipa Arsenijevića Surreala "Just do it".

