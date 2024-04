Jedna ekipa emisije "Paparaco lov" snimila je eskluzivno šta radi Dragana Mirković u jeku razvoda od Tonija Bijelića u Beču, dok se druga ekipa ove emisije uputila ka jednom mestu nedaleko od Prijedora, gde se nalazi rodno mesto Bijelića.

Naime, ekipa ove emisije tražila je selo Šimići, te su porazgovarali sa jednim od meštana, koji je istakao da je čuo da se Toni i Dragana razvode već dve godine.

- Jaoj, on je u Švajcarskoj godinama, tu je njemu poreklo. Morate ići gore asfaltom i kada uđete u kuće, nemojte ići levo, nego idite desno...Ja sam čuo da su se razveli već dve godine. Našao mlađu od nje, baš me je čudilo zašto su se razveli, a kada je upoznao prvi put kupio je karte za celu publiku, toliko je imao para - kaže on.

S druge strane, drugi meštanin ne veruje u priče da se razvode, ali kaže da njegove kuće uopšte nema.

- On je uslikao jednu kuću ovu od tetke, prazna kuća, porušena je. Nema uopšte kuće, on je dogovorio radove i ključ u ruke...On i Dragana su bili jednom u domu, pevali i svirali, ima deset godina. On dođe, jer ima tetku tu. Ma jedu go**a, možda nije to, trebalo je već pre - rekao je drugi meštanin, a onda je treći nastavio:

- Dragana je više bila zaljubljena, slušala i verovala mu, ona nije htela da rastura porodicu - dodao je treći.

Autor: Pink.rs