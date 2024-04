ŠTA SE DEŠAVA U KASIDOLU?! Pogledajte kako izgleda rodna kuća Dragane Mirković, a evo šta kažu meštani o njenom RAZVODU s Tonijem Bijelićem!

Ekipa emisije "Paparaco lov" posetila je dom Dragane Mirković i Tonija Bijelića, koji se razvode, u Beču, a potom i njegovo rodno selo Šimići.

Naime, nakon ove dve posete, ostala je još samo jedna - Draganino rodno mesto Kasidol. Gorepomenuta ekipa, podigla je dron, te je usnimila kuću u kojoj je Mirkovićeva odrasla sa svojom sestrom, a koju možete pogledati u galeriji u nastavku:

Nakon što su usnimili kuću, ekipa emisije porazgovarala je sa meštanima Kasidola.

- Čula sam. Oni su familija tamo gde se moja starija ćerka udala. Oni su ljudi dobri...Tonija nisam videla, a i da sam ga videla, ne bih ga poznala - rekla je jedna meštanka, dok je drugi otkrio da su njegov deda i Draganin zapravo rođena braća:

- Razvode se?! Nisam znao to do sada, prvi put čujem od vas, a zbog čega?! Ma gde je našao...Dragana je mnogo dobar čovek. Moj deda i njen deda su braća rođena, šta ja padam, pitaj Boga - rekao je on.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs