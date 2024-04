Bez dlake na jeziku!

Bivša učesnica ''Zadruge'' Anđela Đuričić gošča je voditelja Joce novinara u emisiji ''Pitam za druga'', a tom prilikom je govorila o navodnim dogovorima Zveztdana Slavnića i njegove bivše u Zadruzi.

- Teško je dogovorenu priču sprovesti u rijalitiju. Da su neki plan imali, verovatno da jesu, pa se otrgao kontroli, oni to najbolje znaju. Društvene mreže i isečci od nekoliko sekundi mnogo toga pokažu. Kad sam videla neke stvari videla sam da je bilo nekih navoda i signala. Pomišljala sam da je neki plan postojao, ali to niko ne može da iskontroliše - kaže Anđela, a onda se osvrnula na superfinalnu noć u Zadruzi 6.

- Moja Aleksandra Nikolić je zato bila pobednica Zadruge 6, jer je iskrena. Ona je bila ubeđena da će osvojiti prvo mesto. Na kraju je kuma bila dugme u ovom slučaju, Ja sam to sve ispratila. Ja sam pozvala da svi glasaju za Aleksandru, a ne za tu ženu. Publika je to osetila, i to je glavni razlog što nije pobedila - nikad nije bila iskrena. Svako može da uđe na komentare ispod mojih i njenih videa i da uporedi ko je koliko bio iskren. Ona je svakim danom kopala samu sebe sve više. Zato nije pobedila. Da je Ana bila iskrena uzela bi prvo mesto, ali ona ni za šta nije bila iskrena. Faca njena u tom momentu proglašenja pobednika je bila hit, a moja sreća neopisiva. Da je pobedila ne bi bilo fer - poručila je bivša zadrugarka.

Autor: Pink.rs