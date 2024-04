'ČUVAO ME JE KADA SAM BIO DETE' Poznati mužičar otkrio da ga je Haris Džinović uveo u muziku! Ovo je NEPOZNATI DETALJ o pevaču!

Haris Džinović danima unazad glavna je tema u domaćim medijima koji se posle 24 godine rastao od Meline Džinović.

Haris kaže da mu razvod od Meline teško ne pada, a uz pomoć prijatelja sve lakše prebrodi.

Jedan njegov prijatelj je ranije otkrio detalj iz pevačevog života koji niko nije znao.

Naime, osnivač rok benda "Zabranjeno pušenje" Davor Sučić poznatiji kao Sejo Sekson rekao je kako ga je pevač čuvao u detinjstvu.

- On je mene čuvao dok sam bio mali. Moja baka i njegova mama su bile jako dobre prijateljice, one su otišle na kafu, a mene bi kao stariji čuvao Haris i to mi je jedan od najstarijih prijatelja - izjavio je muzičar.

Razlika između njih je samo deset godina, a Sejo je naglasio da je Džinović još tada imao sklonosti ka muzici.

- Možda mi je i preneo ljubav prema muzici, jer on je već tad znao da svira harmoniku. Možda toga nisam ni svestan, možda je on bio ta ruka koja me povela u ovaj posao - ispričao je Sekson ranije za hrvatske medije.

Inače, nakon 22 godine braka modna kreatorka Melina Džinović i pevač Haris Džinović su odlučili da se razvedu, a od tog trenutka u javnost isplivavaju detalji njihovog odnosa.

Autor: pink.rs