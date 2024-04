'SVI SU ZNALI DA IMA BOGATOG BIZNISMENA' Komšije otkrile kako modna kreatorka živi nakon razvoda od Harisa Džinovića, a evo KO JE POSEĆUJE!

Nakon razvoda od Harisa Džinovića, kreatorka se preselila u luksuzni kompleks gde je susedi retko sreću, ali mnogo toga znaju o životu nove komšinice.

Kako u javnosti, a i među javnim ličnostima ne jenjava priča o razvodu Harisa Džinovića i Meline odlučili smo da posetimo kraj u koji se kreatorka preselila nakon što je napustili vilu na Senjaku.

Naime, bračni par je i zvanično razveden, a uveliko se priča da Melina ima novog dečka, što je i Haris u izjavama potvrdio rečenicom da prevareni muž poslednji sazna.

U novom komšiluku za Melinu skoro da ne znaju dok im ne pokažemo fotografiju. Doista, reč je o luksuznom kompleksu pa se neki i prave da ne poznaju kreatorku iako im tabloidi stoje na stolu na kojem piju kafu.

- Ne znamo ko je Melina Džinović, kaže mladić iako mu šoljica za kafu stoji na glavi dotične na naslovnoj strani časopisa koji čita.

Za susednim stolom upoznali smo devojke koje otvoreno pričaju o svemu što znaju.

- Ona je u spoljnoj zgradi pa ne mora da prođe kroz centar kompleksa kako bismo je viđali, ali smo je srele. Žena izgleda prelepo i bez šminke. Nedavno je unosila neke sitnice za uređivanje doma, ali ne znam da li je stan iznajmila ili je u njenom vlasništvu, kažu i dodaju:

- Viđali smo Đinu, njenu ćerku, kako dolazi ovde. Nju znamo sa društvenih mreža. Sina nismo viđali, mada možda ga ne bismo ni prepoznali. Ali posle smo čitale da on zapravo nema komunikaciju sa majkom, tako je makar Haris rekao.

U obližnjoj prodavnici Melinu su videli tek nekoliko puta.

- Doselila se ona, kažu, pre nekoliko meseci ali nije česta mušterija. Možda odlazi u veće kupovine negde drugo, ovde je svraćala po vodu i tako neke sitnice i ne sećam se šta je kupovala. Bila je skockana, zamirisala nam je celu radnju parfemom kada je ušla. Jako je lepa, a sada šta je bilo između nje i Harisa, nismo pitali, kaže radnica.

Devojka koju smo sreli u prolazu kaže da se za Melininog dečka znalo i dok nije došla u ovaj kompleks.

- Po gradskim krugovima se znalo da ona ima dečka. Ona je to i sama pričala, nije krila. Svi u teretani, gde trenira su znali. Taj čovek ju je čak i dovozio na treninge. Mislim da je ona to i pričala kako bi priče došle do Harisa. Ovde sam je videla dva puta otkada je došla, ali tog čoveka ne. Kažu da je neki biznismen i da je pun kao brod, kaže ova devojka koja nije želela da otkrivamo njen identitet jer se druži sa Melininim drugaricama:

- Poznajem te žene sa kojima je išla na putovanja. Znam da Haris njih krivi što je Melina počela da izlazi i što ga je ostavila, ali ja ne mislim tako. Melina je i počela da se druži sa različitim ljudima i da izlazi kako bi izašla iz kuće. Ranije su deca bila mala pa je oko njih dosta vremena provodila.

Gospođa koju smo sreli u obližnjem frizerskom salonu nam je rekla da ne brine za Melinu, koliko za Harisa.

- Mislim da je on povređen iako govori da nije i da ga nije briga. Nju verujem da nije briga jer je nastavila dalje. Poznajem neke njene drugarice i mislim da su joj dobri savetodavci što bi se reklo da ne ostane bez ičega. Ona je mislila da kuću ostavi deci, ali je sada besna zbog Harisovih izjava i sada će krenuti u napad da ga razbaštini koliko može.

-Unovčiće ona razvod, kaže nam ova gospođa i dodaje:

- Srela sam je jednom u garaži, ali se nismo javile jedna drugoj. Ona je malo izmeštena iz kompleksa jer se njena zgrada nalazi sa spoljne strane pa je ne viđa niko tako često, mada je ona i noćna ptica. Kažu da je viđaju tek tamo posle sedam uveče.

Autor: pink.rs