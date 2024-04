TRI DUGE GODINE BEZ LEGENDARNOG TOZOVCA! Ovim javnim ličnostima je uprvo ON promenio živote i olakšao im PUT DO ZVEZDA! (FOTO)

Brojne su zvezde sa naše javne scene koje su mu zahvalne na onome što je uradio za njih

Danas se navršava tri godine od odlaska legendarnog Predraga Živkovića Tozovca, koji je iza sebe ostavio velike hitove koji će se pevati mnogo godina, ali i ljude koji ga nikada neće zaboraviti jer im je, na ovaj ili onaj način, uticao na život.

"Čudo iz Kasidola" Dragana Mirković je jednom prilikom ispričala da nije želela da se bavi pevanjem, ali kada je krenula, Tozovac je bio taj koji ju je u prvoj emisiji u kojoj je gostovala oduševio i tada se sve promenilo za nju.U tom televizijskom gostovanju nazvao "Čudom iz Kasidola". To pojavljivanje u "Folk paradi" je bilo velika stvar u to vreme, pred moj nastup me je Tozovac najavio tako... Možeš da zamisliš osećaj! Tako je sve krenulo - ispričala je Dragana u jednoj emisiji.

"Bio mi je kao otac" Neda Ukraden je bila veoma vezana za Tozovca, koji je, kako je rekla, za nju bio kao otac, a čak je trebalo da mu bude i svedok na venčanju sa Mimom, njegovom suprugom sa kojom je dočekao kraj života.

- Bio je ne samo najbolji pevač i kolega, nego i moj prijatelj i neko koga sam izuzetno cenila i kao autora i kao pesnika, velikog šarmera i gospodina. Nas dvoje smo se poznavali od 1972. godine kad sam potpisala ugovor sa Beogradskom estradom, a tu je osim njega bila i Lepa Lukić i još mnogi drugi pevači. Kada sam 1992. godine ostala bez porodice, roditelja i familije, Tozovac mi je bio i tata i prijatelj, našao mi se za sve i nikad to ne mogu da zaboravim – rekla je Neda za 24sedam neposredno nakon Tozovčeve smrti.

"Bio je prvi voditelj u Grandu" Saša Popović je imao samo reči hvale za Tozovca, sa kojim je sarađivao neko vreme, a pevača je čak postavio i za voditelja.

- Voleo sam da radim i sarađujem sa njim, obožavao sam ga kao čoveka, njegov duh i vedrinu. Tozovac je bio prvi voditelj u “Grand produkciji”, zajedno sa Draganom Katić i Čobijem vodio je emisiju “Zvezdano nebo” , koja je kasnije promenila ime u “Grand parada” - ispričao je Popović svojevremeno.

"Hteo je od mene da napravi pevačicu" Glumicu Evu Ras svi znaju baš po tom poslu kojim se bavi, a onda je ona sve iznenadila kada je pričala o tome da je dobila ponudu od Tozovca da bude pevačica.

- Da je Tozovac uspeo da me nagovori da pevam, verovatno bi to krenulo nekim drugim tokom. Zbog toga ja nisam ni htela da pevam s njim, ali ni zato što je moj pokojni Ras, ipak, bio ljubomoran na Tozovca. I onda mi je rekao jednom: “Tvoj Pigmalion hoće da pravi zvezdu od tebe”. Pošto sam obožavala Rasa, nisam htela da mu dam prilike da o Pigmalionu priča. Dozvolila sam da on bude moj Pigmalion - pričala je glumica za 24sedam, te ipak priznala da nikad ne bi mogla da se bavi pevanjem, kao i da joj se Tozovac nije udvarao.

"Najviše sam od njega naučio" Aleksandar Aca Sofronijević je na početku svoje karijere dosta radio sa Tozovcem, sa kojim se i privatno družio.

- Tozovac je najviše pratio šta ja radim jer je i on svirao harmoniku. Uglavnom mi je sugerisao na neke detalje, tipa kakav mi je stav, zašto se klatim, davao predloge šta da snimim, koju pesmu da obradim i tako dalje. On me je najviše i zvao u svoje slobodno vreme i da se družimo i sve - pričao je Aca jednom prilikom.

