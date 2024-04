GORAN BREGOVIĆ OD SOPSTVENE KUĆE PRAVI MUZEJ! Muzičar pokreće novi projekat, evo šta će izložiti

Goran Bregović pravi svoj muzej, pišu domaći mediji.

Slavni muzičar ima nameru da u jednoj od nekretnina koje poseduje prikaže sve ono što je postigao u svojoj bogatoj karijeri. Umetnik još uvek nije odlučio na kojoj će lokaciji biti smeštena sva dela, nagrade, instrumenti, fotografije, ali i unikatna odela koja je nosio na koncertima širom sveta.

- Brega ima savršenu ideju da napravi lični muzej. Našim prijateljima se to dopalo. To bi moglo da bude otvoreno u Beogradu, ali i u Sarajevu. Još nije odlučio. Ima ogromnu kolekciju interesantnih ličnih stvari koje je prikupljao, a o kojima poštovaoci njegovog lika i dela ne znaju. Tu su i muzički instrumenti, uređaji iz studija, fotografije s koncerata, zatim lične stvari iz detinjstva pa do dan-danas. Sve bi to bilo lepo upakovano i prikazano u sklopu muzeja. Smisao i jeste da to bude u nekoj od njegovih nekretnina gde je i živeo. Teško mu je da odluči gde će to tačno biti, ali je sigurno da će biti - završava izvor Kurira blizak muzičaru.

I sam Bregović je govorio o tome da je mnogo stvorio i stekao.

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - rekao je Bregović i dodao kako se zbog svog straha trudi da obezbedi decu.

- Dosta sam kasno dobio naslednice, pa kad si mlad, verovatno ne razmišljaš o tome da imaš malu decu koja mogu ostati bez roditelja rano. Kao stariji, trudiš se da brineš o njima više nego mladi roditelji. Voleo bih da znam, ako ipak umrem, da su mi one obezbeđene - rekao je Bregović.

