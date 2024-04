Darko Lazić otkrio šta mu se dešavalo dok je bio KLINIČKI MRTAV: Video sam bele zavese koje stalno lebde i nepoznate ljude!

Darko Lazić se pet godina nakon teške saobraćajne nesreće koju je preživeo prisetio kako je za dlaku izbegao smrt i šta se s njim dešavalo tokom 23 dana, koje je proveo u komi.

On je, gostujući u podkastu "Radin i Rodin" na Tiktoku, prvi put opisao scene i priviđenja koje je imao dok je bio na aparatima za održavanje života.

- Ja sam imao saobraćajnu nesreću u oktobru 2018. i bukvalno sam posle nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva meseca u bolnici. Da ne pričam o povredama, koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezina, bubreg... Sve, sve. Disao sam na aparatima mesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bele ili svetloplave zavese koje su stalno bile tu, letele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopšte. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana kome je trajalo kao da sam legao i odspavao i sutradan se probudio - otkrio je Lazić, a na konstataciju svojih sagovornika da bi to moglo da se shvati kao da je bio na drugoj strani, odgovorio je:

- Klinički sam bio mrtav, u komi. Znam da su me reanimirali. To su mi rekli kasnije, tako da, eto, postoji nešto sigurno.

On je potom objasnio šta mu je nesreća donela:

- Loša strana je to što sam bio jako povređen i što i sad imam problem s nogom i s tim povredama. A dobra strana moje nesreće je ta što sam konačno video ko mi ne treba u životu i naučio sam šta neću, a šta hoću - rekao je on.

Poseban šok doživeo je kada su mu doktori saopštili da postoji mogućnost da više nikada ne prohoda.

- Ceo taj oporavak je trajao nekih mesec dana, dosta kilograma sam nabacio, baš sam se ugojio. Tada su mi rekli da možda nikada neću moći na noge. Osetio sam se jako bezvredno i na dnevnoj bazi sam jeo. Posle toga sam imao operaciju, sve je krenulo nabolje, dosta sam smršao, spreman da se pojavim jači nego ikada - ispričao je pevač u pomenutom podkastu.

Podsetimo, udes se desio na putu Subotište-Brestač, kada se Darko vraćao s proslave. Pevač je sleteo s puta i njegov automobil se prevrnuo na krov. Lazić je tada prebačen je KBC Zemun, gde su mu konstatovane teške telesne povrede, zbog kojih je bio i životno ugrožen. Tri sata nakon udesa pevaču je urađen alko-test, koji je pokazao da je imao 1,39 promila alkohola u krvi, kao i da nije bio vezan u trenutku kada je automobil skrenuo s puta u livadu i prevrnuo se nekoliko puta. Takođe, on je vozilom upravljao bez vozačke dozvole, koja mu je ranije oduzeta zbog prekršaja koje je činio.

