Pevačica Aleksandra Mladenović bila je veoma mlada kada je počela da se bavi muzikom, a ubrzo potom je napustila svoj dom u selu Samarinovac i prešla u Beograd.

Aleksandrinim roditeljima je tada bilo veoma teško jer kako je istakao njen otac, otišla je sa dva tanjira, dve kašike i dve viljuške.

Roditelji popularne pevačice Aleksandre Mladenović samo za emisiju "Metar moga sela" nisu uspeli da zadrže suze na pomen njihove ćerke i puta kojim je krenula.

- Dok je bilo takmičenje, mi smo sve nju ispratili, ja sam njoj rekao: "Slušaj, da li ja imam ili nemam to tebe nema potrebe da interesuje, znači, dok ti misliš da treba da se takmičiš, ja sam tu" - kaže Aleksandrin otac i nastavlja:

- Mlada devojka koja nije imala neke raskoši, dete kom nismo mogli mi da priuštimo, što recimo možda da ne kažem, sad ljudi koji su imućni, možda mogu da priušte. Mi smo to sve skromno, mizerno, znači, nema šta tu da se... Ona je sa 16 godina otišla u "Zvezde Granda" da se prijavi, još je bila ona mlada, neiskusna, nije toliko bila pevački kao sad, recimo. Ja sam tad mislio da ona zna da peva mnogo, međutim, sad vidim da nije to bilo to.

Aleksandrina mama iako je bila velika podrška kao i uvek u svemu, je imala strah.

- Sve drugo, ali društvo me je plašilo. Jer to je veliki grad, ona je sama, nikog nije poznavala tamo. Odlazila sam i ja kod nje, ali... - kaže mama ove popularne pevačice.

Upravo teški moment kroz koje su zajedno prošli još više su zbližili porodicu i baš zato ništa nije moglo da stane na put ka Aleksandrinom uspehu.

- Bio sam spreman da prodam sve. Znači, sve. Dok sam imao finansije, tako se namestilo, tada sam imao i možda više nikad posle toga, ali troškovi su stvarno bili veliki. Tada, hiljadu evra ode ovako. I nisam ni znao da l' će ona da uđe u takmičenje. Tada je bilo mnogo teže takmičenje, sada oni imaju sve. Ne treba mu publika, ne treba mu... Samo se obuče, ima svog mentora. Onda je bilo sve moraš, moraš publiku da obezbediš, moraš autobus, sve - kaže Aleksandrin tata.

Kada je otišla iz porodičnog doma Aleksandra je imala 20 godina, njen tata se prisetio tog trenutka i nije mogao da zadrži suze.

- Ja sam samo razmišljao kada će da mi zazvoni telefon da vidim broj da kaže da li je gladna, da li je... Da li nema za odeću, da li nema da plati kiriju. Tako je bilo, baš tako. Uvek mi je to bilo u svesti. Lele, šta li sad fali, da li nema. Znači, taj osećaj kada je ona otišla gore sa dva tanjira, dve kašike, dve viljuške, jedna šerpica i posteljina, i ništa više, ništa. I ti ostaviš dete... 20 godina je tad bila kada je u finale prošla u Sarajevu, kaže: "Ja moram da odem ako mislim da uspem nešto". I to je, znači, kada sam je ostavio. To kad se setim... Ostaviš ti dete, samo, kao podstanara i vraćaš se i kući. Možeš da zamisliš... - kaže Aleksandrin tata.

Ubrzo se širom regiona, zahvaljujući velikom muzičkom takmičenju, pročulo za Aleksandru Mladenović a ona je sve opravdala dobrim pesmama.

Aleksandrin tata pamti trenutak kada je njena prva pesma otišla u etar.

- Uf, kakvi bre. A znaš šta je najjači osećaj, ja recimo vozim autobus, pun putnika, 50 putnika u autobusu jer ja vozim tu na relaciji Niš-Prokuplje, a ono počne njena pesma. Ja ne znam šta ću, da li da vozim, ne mogu, emocije neke te krenu - kaže ponosno Aleksandrin otac.

Aleksandrini roditelji bili su raspoloženi da ekipi emisije "Metar moga sela" pokažu u kom sokaku se najčešće igrala. Imali smo priliku da upoznamo i njenu sestru koja ju je neretko čuvala dok je bila mala, a sreli smo i komšije iz sela koji su za Aleksandru imali samo reči hvale.

- Nestašna, a dobra. Vredno dete, radno. Sve najlepše. Ponosni smo na njen uspeh, posle Cece imamo drugu Cecu - rekao je jedan meštanin Samarinovca dok je drugi dodao sa osmehom:

- Sve najlepše i da napravi karijeru kao Ceca, nemoj više.

