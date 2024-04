Od početka tekuće godine, estradno nebo zadesila su dva velika razvoda - pevač Haris Džinović i Melina Džinović, kao i pevačica Dragana Mirković i Toni Bijelić.

Na ovu temu, osvrnula se i legendarna muzička zvezda Lepa Brena gostujući u emisiji "Amidži šou".

- Razvodi su se dogodili skoro na javnoj sceni, Haris i Melina, kako to komentarišeš - pitao je Ognjen.

- Ne znam da li si ti pročitao onu knjigu "Brak". Šalim se, naravno, takva knjiga ne postoji. To su individualne stvari, prosto ljudi odluče da li mogu ili ne mogu zajedno. Mislim da je brak institucija koja treba i mora da se neguje do granica u kojima ne gubiš kredibilitet i dostojanstvo. Boba i ja smo se venčali 7. decembra 1991. Mislim da se u životu dešavanju gore-dole situacije, moraju da se gledaju prioriteti. Ne verujem da će svaka nova ljubav da bude trajna. Ako ne postoji rešenje gde se ta ljubav i poštovanje ne neguje, onda bolje dobra razlaz, nego loš brak. Boba i ja smo odavno prošli te bubice, bio je vrlo ostvaren u tenisu, a onda je posle počeo da se bavi sa nekoliko različitih poslova. Neko je ko voli život i porodicu, a ja sam osoba koja voli da prati nekoga, moram da imam čvrsto rame da se oslonim. Ne bih volela da komentarišem, jer su to javne ličnosti, ja sam uvek na strani žena, ali se nikada ne bih evolvirala među njih - rekla je Lepa Brena.

Je l' istina da je on gubio mečeve da bi se video s tobom

- Istina je. Meni je bilo nešto neverovatno kada je on želeo da izgubi meč, kaže: "Baš bih voleo", ali on ipak čovek profesionalac. Nekada je želeo, a nekada nije mogao da izgubi - rekla je Lepa Brena, a onda je otkrila da li je Raka Đokić bio protiv njene veze sa Bobom tada:

- To što se desilo sa Rakom Đokićem, to je bio veoma specifičan momenat. To je bilo kada smo snimali scenom sa Gidrom, "Udri, Mujo", protiv koje sam ja bila životno. Mislila sam da treba da budu pesme drugog karaktera. Ja sam snimala sa pokojnim Gidrom, snimali smo kraj jednog bazena i oni kažu da moram da gledam u Gidru, ali vidim da prolazi visoki, zgodni muškarac u crnoj kožnoj jakni. Ja pitam Raku: "Rako, ko je bio to?", kaže on: "Ma nešto bezveze". Sutradan promena scenarija, kao idemo snimamo u Vršcu na privatnom aerodromu, gde mene kao otimaju...Odjednom, promena plana, ja sam veoma verovala Raki. Završava se snimanje filma i mi imamo premijeru. Bila sam u garderobi, pozdravila sam se s glumcima, novinarima, ostali smo posle toga da popijemo piće. Dolazi pokojni Bata Živojinović i kaže: "Šta stojiš tu, je l' znaš ko ti je tamo? Eno ti ga tamo Boba Živojinović", ja kažem: "Molim?" i krenem s lalom kroz publiku i kažem Bobi: "Pa gde si ti do sada?", a on gleda u mene i kaže: "Pa tu sam, došao sam". On nikada nije bio oženjen, bio je Slobodan (smeh) - ispričala je Brena.

- Čitao sam da je iznajmio ce sprat aviona, ne znam čega, pa neke krabe - rekao je Ognjen.

- Sa njim nikada ne može da bude dosadno, Boba je čovek koga sam ja tek posle na neki način mnogo zavolela, uvek je zanimljiv i intresantan - rekla je Brena.

Autor: N. Ž.