'KAD SRCE STANE...' Novo oglašavanje Dragane Mirković u jeku razvoda od Tonija, pevačica donela VAŽNU ODLUKU!

Muzička zvezda Dragana Mirković prošlog meseca je priznala da se razvodi od supruga Tonija Bijelića, posle 24 godine braka, a navela je da već tri godine ne žive zajedno.

Njihovi naslednici, sin Marko i ćerka Manuela, ostali su sa pevačicom u Austriji, a uveliko se piše da Toni sa novom partnerkom živi u Nemačkoj.

Dragana je u prethodnom periodu u više navrata pričala o još uvek zakonitom mužu, a sad se, posle izvesnog vremena, ponovo oglasila na društvenim mrežama.Pevačica je donela veliku odluku, pa je odlučila da je podeli sa onima koji je prate.Dragana je rešila da se vrati poslu, te je najavila novu, duetsku pesmu sa kolegom Ivanom Zakom, koju će pratiti spot.

- Dragi moji, evo jedan mali poklon za vas, duet sa mojim dugogodišnjim prijateljem "Kad srce stane". Hvala vam za svu bezuslovnu podršku i ljubav koju mi pružate. Volim vas sve dok srce ne stane - navela je ona na društvenim mrežama, a njena publika će uskoro imati prilike da čuje pomenutu numeru.

Dragana u poslednje vreme o Toniju priča hladno i potpuno drugačije nego pre, a njihovu ljubav je ranije često opisivala bajkovito.

- Jao, moj Toni... O, Bože dragi, niko se ne hvali svojom ženom kao on! (smeh) To je, znači... Kad bih vam pokazala neke stvari... On se druži sada sa Van Damom, glumcem, njegovim prijateljima, kolegama iz Amerike, Francuske... Sada svi oni znaju za Draganu Mirković i prate me na Instagramu! Znači, to je neverovatno da su me zapratili, mi se tako dopisujemo, jedva čekamo da se upoznamo i tako to... (smeh) Tako da, kad kažem, Toni kad počne da priča o meni... Tu odmah zamislite sve vau, i morate da me zapratite! - pričala je pre nešto više od dve godine za "Objektiv".

