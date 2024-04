'ŽAO MI JE ZBOG RAZVODA' Melina raskrstila sa Harisom, a ovo je njen stav o KRAHU BRAKA: Očigledno je neminovno!

Modna dizajnerka Melina Džinović ekspresno se razvela od poznatog pevača Harisa Džinovića, sa kojim je više od dve decenije bila u ljubavi, a 10 godina u braku.

Haris u poslednje vreme pokreće sijaset komentara, ponajviše mnogobrojnim izjavama o Melini i njihovom zajedničkom životu. Melina sve vreme ćuti o pucanju njihove ljubavi, a njen stav o stavljanju tačke na brak je jasan. Razvodi na estradi su sve učestaliji, dok je dizajnerka jednom prilikom istakla da joj se zbog toga slama srce.

- Žao mi je kad čujem da se par razvodi, a imaju decu. S druge strane, očigledno je neminovno, tužno je i mislim da ti lomovi emotivni teško padaju svima - rekla je tad ona.

Haris se svojevremeno osvrnuo na negativne komentare koji dolaze do njega, te prokomentarisao to što ga pojedini vide kao jako zahtevnog čoveka, pa čak i namćora.

- Jesam zahtevan, hoću da mi sve bude potaman, ali je velika razlika između zahtevnog čoveka i namćora, jer je ovo drugo negativna konotacija - rekao je on, pa je spomenuo Melinu.

- Sećam se kad je Melina prvi put došla kod mene u Pariz i otvorila ormar, odmah me je pitala s kim ti živiš ovde, nemoguće da ovde ne živi neka žena ili da ne dolazi da ti sprema, ja reko živim skroz sam. Kod mene je sve poređano po redu, svaka majica, košulja, pantalone, sve pod konac, jer jesam perfekcionista - rekao je tad Haris i dodao da najviše teži ka perfekcionizmu u muzici:

- Nisam nežan u saopštavanju kad neko pogrešno svira. Recimo desi se da mi bend jedan koncert svira fantastično, a drugi ispod svog nivoa, pa se vade na instrumente. To publika ne čuje, ali ja tačno znam kada neko odsvira nešto koliko je zainteresovan da to svira. Sve je stvar koncentracije, i nije da ne opraštam greške, samo ih ne priznajem. Muzika ti ne dozvoljava da grešis, a ne ja. I meni se desi da pogrešim i to me silno iznervira. U muzici moraš da budeš perfektan, jer ona ne priznaje ni jednu grešku, i iz nje sam preneo to u svoj život.

Haris je isticao da nije imao problema sa Melinom na početku njihove veze.

- Svaka žena na svetu ima ambiciju da promeni čoveka, ali to je nemoguće, možda do nekih 5 odsto može da se pomeri u nekim aspektima, ali suštinski ne. Svaki čovek ima svoj kod i tu nema mnogo odstupanja. Žene misle najbolje i to im je neki instikt da pokušaju da te promene, ali uvek se može naći kompomis i to je promena. Moraš povući ručnu. Ja ne živim sam, već sa ženom i dvoje dece i onda moraš da se kompatibiluješ i da nekad napraviš nešto što odgovara drugom, a nauštrb svojoj zoni komfora - govorio je čuveni pevač i dodao da je Melina uz njega naučila da kuva:

- Isto sam kvalitetan kuvar koliko pevač. Ne kuvam baš svakog dana jer deca danas sama sebi kuvaju. Postoje jela koja Melina bolje napravi od mene, ali kad smo se upoznali nije znala ni jaje da spremi. To nije moja zasluga, već njena, ona se angažovala i naučila šta ju je zanimalo. Kod kuvanja je najbitnije da to voliš, jer recimo, bacio sam šerpi raznoraznih jela dok nisam naučio pravu meru, jer ili je preslano ili zagori. A sad je to lak posao.

Platio Melini zatezanje stomaka

Melina je, inače, svojevremeno kod plastičnog hirurga oblikovala grudi i zategla donji deo stomaka, o čemu već godinama ćuti.Naime, kada se drugi put porodila, trebalo joj je nekoliko meseci da povrati staru liniju. Pošto je sa Harisom donela zajedničku odluku da više ne proširuju porodicu, konsultovala se sa njim vezano za operacije, pa ga je molila da joj plati iste u inostranstvu. Haris je tada džentlmenski preuzeo na sebe plaćanje, rešivši da to bude njegov poklon.

Autor: Pink.rs