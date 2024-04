Situacija i sukobi između Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović iz dana u dan dobijaju sve veće i veće razmere, te je tako bilo i ovog dana.

Na ovu temu, osvrnula se i pevačica, Dunja Ilić gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji u razgovoru sa voditeljkom Anastasijom Buđić.

Ona je prokomentarisala odnos Maje Marinković i Stanislava Krofaka, pa i Ša i Mione bez dlake na jeziku.

- Majče mi je super, uvek mi je bila simpatična. Stanislav mi se ne dopada, iz nekog razloga, nešto mi ne valja kod njega, Miona mi se nikako ne dopada. Ne mogu takve devojka da smislim. Ima tu gordost, tu aroganciju, to moralna ili nemoralna, to me ne intresuje, ne deluje mi nemoralno. Ali, ta gordost i arogancija, to ne volim kod ljudi - rekla je Dunja, a onda se osvrnula na Nenada Aleksića Ša:

Ja imam insomniju, stalno kukam o tome i onda do četiri pokušavam da zaspim. Ustajem i kuvam kafu, a svako jutro kreće sa nervnim slomovima. Ja gledam brata Ša kako ludi, kafa, cigara...Ne znam šta bi uradila da stvarno pobegne. Ša mi je kao ja sa 24 ili 25 godina, tako sam se isto ponašala. Sa te neke strane mogu da ga razumem, ali ja kada bih se jednom tako potresla oko nekoga...Mislim da Miona ne voli Ša, kao možda ga voli ali je hladna, pa smo čuli da nije bila hladna sa Stanislavom. Mislim da je Ša svojim reakcijama izazvao to, ja da moram nekoga pet puta da jurim po imanju, ne bih mogla - dodala je ona.

Autor: N. Ž.